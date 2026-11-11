Apple Maps testet "TimeToPark" für präzisere Ankunftszeit

Apple hat eine neue Funktion namens TimeToPark in iOS 27.3 Beta 1 entdeckt, die Parkplatzsuche und Fußweg in die Ankunftszeit von Maps einbezieht. Entwickler über die potenziellen Vorteile und Abläufe.

Apple Maps könnte die Art und Weise, wie Ankunftszeiten berechnet werden, revolutionieren - dank einer bislang unbemerkt gebliebenen Funktion namens TimeToPark, die in der iOS 27.3 Beta 1 entdeckt wurde. Potschegger Entwickler pdfu hat in den Quellcode eingeflickt und das Feature Flag aufgezeigt, das Standort- und Bewegungsdaten des Nutzers nutzt, um die Dauer einer Parkplatzsuche und den anschließenden Fußweg zu erfassen.

Funktionsweise von TimeToPark

TimeToPark ist ein Schalter, der die CoreRoutine-Komponente aktiviert, sobald der Nutzer sich dem Zielort nähert. Durch einen kontinuierlichen Hintergrundzugriff werden Standortdaten gesammelt, wenn der Nutzer in der Nähe des Angestrebten Bereichs bleibt. Gleichzeitig wird ermittelt, wie viel Zeit seit dem Abstellen des Fahrzeugs bis zur tatsächlichen Ankunft vergeht, einschließlich des Fußweges vom Parkplatz zum endgültigen Ziel.

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Die gesammelten Werte werden für jede Fahrt gespeichert und dann in ein Array sortiert, das Tageszeit, Wochentag und Zielmarkierung berücksichtigt. Dieses System erkennt, dass die Parkplatzsuche zum Berufsverkehr oft länger dauert als zu Abenden oder Wochenenden, und am selben Prinzip setzt es den Fußweg ein, der stark variieren kann, je nachdem, ob ein bestimmter Parkplatz ein oder zehn Minuten von der Endstation entfernt liegt.

Datensammlung vs. Nutzeranwendung

Obwohl TimeToPark bereits Daten erstattet, zeigt die aktuelle Implementierung, dass Apple Maps diese Informationen momentan nicht zur Echtzeit-Ankunftsberechnung verwendet. Es scheint, als würde das Betriebssystem das Aufzeichnen der Verweilzeit in Parkhäusern und im Raumausflug als Experiment betrachten, um die Genauigkeit der Messungen zu prüfen.

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Apple prüft laut Intermediären den Unsicherheitsbereich von Parkplatzsuche und Fußweg. Diese beiden Variablen sind äußerst dynamisch und schwanken je nach Tageszeit und Verkehr. Erst nachdem die Genauigkeit bewiesen ist, könnte Apple die Datenintegrität zu den Navigationsalgorithmen hinzufügen und die Ankunftszeit genauer prognostizieren.

Auswirkungen für die Nutzer

Für Autofahrer, die häufig auf unerwartete Verzögerungen stoßen, würde TimeToPark bedeuten, dass die Systemkalender ihr Zeitmanagement besser anpassen können. Nutzer könnten künftig Ankunftszeiten erwarten, die realistischer sind, und wären besser auf Parkplatzsuche vorbereitet, wenn vorhersehbare Verzögerungen auftreten.

Obgleich die Technologie noch im Teststadium ist, unterstreicht die Entdeckung die Ambition von Apple, die Benutzererfahrung durch datengestützte Verbesserungen zu optimieren und die Navigation um Kontext-Intelligenz zu erweitern. Sobald die Funktion in zukünftigen iOS-Updates stabile Ergebnisse liefert, dürfte sie einen zusätzlichen Mehrwert für Reisende und Pendler bieten.