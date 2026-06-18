Apple muss wegen KI‑Chip-Teuerung iPhone‑Preise anheben - ein Branchenproblem

Durch Engpässe bei Speicherchips und die steigende Nachfrage nach KI‑Leistung erhöht Apple die Preise für iPhone‑Modelle. Die Preisentwicklung betrifft die gesamte Tech‑Branche, nicht nur Apple.

Apple plant für die neueste Luxusausführung des iPhone 17 Pro Max einen Preis von bis zu 2 449 Euro, während das Basismodell des iPhone 17 bereits ab 949 Euro erhältlich ist.

Die steigenden Kosten lassen sich auf einen Mangel an Speicherchips zurückführen, der durch die rasante Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) noch verschärft wird. Durch die enorme Nachfrage nach RAM und Flash‑Speicher für KI‑Anwendungen haben Rechenzentren weltweit die Lagerbestände aufgebraucht. Hersteller geben die erhöhten Beschaffungskosten an die Endverbraucher weiter, was zu einer allgemeinen Preissteigerung in der gesamten Elektronikbranche führt.

Apple hat bislang weder genaue Zahlen noch einen konkreten Zeitpunkt für die angekündigten Preisanpassungen genannt, doch Branchenanalysten von Engadget gehen davon aus, dass nicht nur die zukünftige iPhone‑18‑Familie, sondern auch aktuelle Laptops und Tablets von den höheren Komponentenpreisen betroffen sein werden





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