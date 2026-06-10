Apple plant eigenen Equalizer für AirPods

Apple plant einen eigenen Equalizer für AirPods, mit dem Nutzer den Sound einfacher nach ihren Vorlieben einstellen können. Die Klanganpassung befindet sich direkt bei den AirPods und ist nicht mehr an einzelne gebunden. Apple setzt offenbar auf eine unkomplizierte Lösung. Statt zahlreicher Frequenzregler soll der Equalizer nur die wichtigsten Klangbereiche abdecken. Für die meisten Alltagssituationen dürfte das ausreichen. So erhalten Nutzer mehr Einfluss auf den Klang ihrer Kopfhörer.

Viele Nutzer setzen ihre AirPods täglich ein - unterwegs, beim Sport, in Videokonferenzen oder beim Filmabend zu Hause. Umso überraschender ist, dass Apple bislang keine direkte Möglichkeit angeboten hat, den Klang der Kopfhörer individuell anzupassen.

Mit iOS 27 soll sich das ändern. Der Konzern plant einen eigenen Equalizer für AirPods, mit dem Nutzer den Sound einfacher nach ihren Vorlieben einstellen können. Anstatt auf den Equalizer in Apple Music oder in den Bedienungshilfen zu verweisen, soll die Klanganpassung direkt bei den AirPods liegen. Das bedeutet, dass Nutzer die Einstellungen schneller anpassen können.

Wer mehr Bass beim Training bevorzugt, Stimmen in Podcasts besser verstehen möchte oder hohe Töne als unangenehm empfindet, kann die Einstellungen einfacher anpassen. Apple bleibt seiner Linie treu und setzt offenbar auf eine unkomplizierte Lösung. Statt zahlreicher Frequenzregler soll der Equalizer nur die wichtigsten Klangbereiche abdecken. Für die meisten Alltagssituationen dürfte das ausreichen.

So erhalten Nutzer mehr Einfluss auf den Klang ihrer Kopfhörer. Das ist bemerkenswert, weil Apple bei AirPods bislang auf ein möglichst einheitliches Hörerlebnis setzte. Vergleichbare Funktionen gehören bei anderen Herstellern schon länger zum Angebot. Es ist noch unklar, welche AirPods den Equalizer tatsächlich erhalten.

Laut dem Online-Magazin soll die Funktion nur auf Modellen mit H2-Chip verfügbar sein. Dieser ist in AirPods Max 2, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 und AirPods 4 zu finden. Ältere Geräte würden demnach leer ausgehen. Endgültige Klarheit dürfte es erst im Herbst 2026 geben.

Dann veröffentlicht Apple seine neuen Betriebssysteme regulär. Erst dann wird sich zeigen, welche AirPods unterstützt werden, ob weitere Einschränkungen gelten und ob Apple die Funktion bis zum Start noch verändert. Der neue Ansatz soll deutlich einfacher sein. Die Klanganpassung ist nicht mehr an einzelne gebunden.

Wer mehr Bass bevorzugt, Stimmen in Podcasts besser verstehen möchte oder hohe Töne als unangenehm empfindet, kann die Einstellungen schneller anpassen. Der Konzern plant einen eigenen Equalizer für AirPods, mit dem Nutzer den Sound einfacher nach ihren Vorlieben einstellen können. Die Klanganpassung befindet sich direkt bei den AirPods und ist nicht mehr an einzelne gebunden. Apple setzt offenbar auf eine unkomplizierte Lösung.

Statt zahlreicher Frequenzregler soll der Equalizer nur die wichtigsten Klangbereiche abdecken. Für die meisten Alltagssituationen dürfte das ausreichen. So erhalten Nutzer mehr Einfluss auf den Klang ihrer Kopfhörer. Das ist bemerkenswert, weil Apple bei AirPods bislang auf ein möglichst einheitliches Hörerlebnis setzte. Vergleichbare Funktionen gehören bei anderen Herstellern schon länger zum Angebot





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