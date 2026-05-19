Apple plant flexiblere Kamera-App mit Siri-Kameramodus und erweiterten Optionen

Mit iOS 27 soll Apple die Kamera-App weiter flexibler machen und die Bedienung personalisierbar machen. Nutzer sollen künftig selbst bestimmen können, welche Funktionen in der App sichtbar sind und wo sie liegen. Auch Siri und Apples Visuelle Intelligenz finden direkten Einzug in die Kamera. Apple plant einen neuen Siri-Kameramodus und erweiterte Optionen wie Tiefenscharfe und Belichtung. Die Auswahl der Widgets soll per Wischen aus dem unteren Bereich der App erfolgen und in "Basis", "Manuell" und "Einstellungen" unterteilt sein. Ein weiterer Button soll helfen, die Widgets zu finden, die Kameraeinstellungen sollen direkt neben dem Auslöser liegen.

Apple plant für iOS 27 eine deutlich flexiblere Kamera-App . Mit iOS 26 und der neuen Liquid-Glass-Oberfìrche wurde die zwar erst kürzlich grossfächig neu gestaltet. Doch Nutzer sollen künftig selbst bestimmen können, welche Funktionen in der App sichtbar sind und wo sie liegen.

Auch Siri und Apples Visuelle Intelligenz finden direkten Einzug in die Kamera. Apple hat die Kamera-App über Jahre sehr strikt gehalten. Mit iOS 26 wurden mehr Einstellungen direkt in der App erreichbar. iOS 27 soll diesen Kurs fortsetzen und die Bedienung starkürperalisierbar machen, wie "Laut "Bloomberg" will





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