Apple präsentiert iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 Golden Gate

Apple hat am Montagabend einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 Golden Gate mit dem neuen Apple Intelligence und der neuen Siri AI präsentiert.

Apple hat am Montagabend einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 Golden Gate mit dem neuen Apple Intelligence und der neuen Siri AI präsentiert.

Welches iPhone, iPad, Mac, MacBook oder Apple Watch das Update noch erhält, zeigt die nachfolgende Übersicht. Bei den Smartwatches sind die Einschnitte am größten. Die nachfolgende Tabelle liefert einen schnellen Überblick über die Kompatibilität von iPhone, iPad, Apple Watch und Mac(Book) zu iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 Golden Gate. Dabei gilt es zu bedenken, dass Apple Intelligence aus iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 Golden Gate nur auf ausgewählten kompatiblen Endgeräten verfügbar ist.

Details gibt es im Anschluss an die Tabelle. Diese iPhones erhalten iOS 27. Schnell geklärt ist die Frage, welche iPhones noch iOS 27 erhalten: Der Support bleibt bei iOS 27 gegenüber iOS 26 unverändert.

Apple Intelligence wird allerdings nur auf folgenden Produkten verfügbar sein: Bei der Apple Watch ist die Liste der Streichungen am längsten, dafür erhalten alle noch zu watchOS 27 kompatiblen Produkte auch Zugriff auf Apple Intelligence - vermutlich auch, weil sie die Funktion im Wesentlichen über ein gekoppeltes iPhone, sofern es Apple Intelligence unterstützt, bereitgestellt bekommen. Diese Macs und MacBooks erhalten macOS 27 Golden Gate.

Beim Mac und MacBook schneidet Apple mit macOS 27 Golden Gate endgültig die Intel-Zöpfe ab: Nur noch Systeme mit Apple-SoC erhalten das Update. Apple Intelligence ist dafür auf allen Systemen, die das Update erhalten, verfügbar. Apple gibt der EU die Schuld: Warum Siri AI vorerst nicht in Europa erscheint





ComputerBase / 🏆 27. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ios 27 Ipados 27 Watchos 27 Macos 27 Golden Gate Apple Intelligence Siri AI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

macOS 27 Golden Gate: Liquid-Glass-Feinschliff, bessere Performance, Siri AIApples nächstes Betriebssystem soll viele Unstimmigkeiten von Liquid Glass beheben. Zudem hat Apple die Performance optimiert und Siri AI angekündigt.

Read more »

macOS 27 Golden Gate ist da: Das erwartet Mac-NutzerMit macOS 27 „Golden Gate“ ändert sich für Mac-Nutzer mehr als nur der Name des Betriebssystems.

Read more »

macOS 27 Golden Gate vorgestellt: Apple zündet den TurboMit macOS 27 „Golden Gate“ ändert sich für Mac-Nutzer mehr als nur der Name des Betriebssystems.

Read more »

iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 & macOS 27: Diese iPhones, iPads, Apple Watches & Macs erhalten UpdatesApple hat am Montagabend einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 Golden Gate mit dem neuen Apple Intelligence und der neuen Siri AI gegeben. Welches iPhone, iPad, Mac, MacBook oder Apple Watch das Update noch erhält, zeigt die nachfolgende Übersicht. Bei den Smartwatches...

Read more »