Apple prüft ab 2026 öffentlich geteilte iCloud-Inhalte

Apple führt ab Dezember 2026 mit iOS 27.3 eine Prüfung von öffentlich geteilten Dateien und Fotos in iCloud ein, um schädliches Material und Missbrauch zu verhindern.

Das Technologieunternehmen Apple hat eine wesentliche Änderung seiner Sicherheitsrichtlinien für die Cloud-Dienste angekündigt. Ab Dezember 2026 wird die Plattform iCloud öffentlich geteilte Fotos und Dateien auf potenziell schädliche Inhalte überprüfen. Diese Maßnahme gilt exklusiv für Inhalte, die Nutzer über einen frei zugänglichen Link zur Verfügung stellen. Die Einführung ist fest mit dem Release der Softwareversionen iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate und visionOS 27.3 verknüpft. Erste Testversionen dieser Systeme stehen bereits heute Entwicklern zur Verfügung, um die neuen Funktionen vor dem allgemeinen Start zu testen.

Auswirkung auf öffentlich zugängliche Links

Die neue Regelung betrifft konkret die Funktionen iCloud Fotos und iCloud Drive. Der entscheidende Faktor für die Prüfung ist die Freigabeeinstellung, die der Nutzer wählt. Wenn ein Benutzer die Option "Jeder mit dem Link" auswählt, wird der Zugriff auf die Datei oder das Foto von jedem Internetnutzer ermöglicht, der die jeweilige Internetadresse kennt. Da Apple in diesem Szenario den Zugriff technisch nicht einschränkt, behält sich das Unternehmen explizit das Recht vor, diese öffentlich sichtbaren Daten auf schädliches Material zu durchsuchen. Dieser Mechanismus soll helfen, die Sicherheit der gesamten Plattform zu erhöhen und die Ausbreitung von Missbrauch zu verhindern.

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Umfang der Kontrolle und Sanktionen

Sobald Inhalte als schädlich identifiziert werden, besitzt Apple das technische Mittel, verschiedene Aktionen durchzuführen. Das Unternehmen kann betroffene Bilder oder Dokumente verschieben, ablehnen, verändern oder vollständig löschen. Darüber hinaus sieht die Richtlinie vor, dass Apple den zugehörigen Apple-Account sperren oder abschalten kann. Im schlimmsten Fall kann die Firma die Einrichtung eines neuen Kontos mit derselben Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Verstoßenden verhindern. Diese drastischen Maßnahmen sollen abschreckend wirken und wiederholte Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen effektiv unterbinden.

Einbindung von Polizei und Behörden

Apple erklärt in seiner Bekanntgabe nicht detailliert, welche spezifischen Dateien als schädlich gelten. Der Hinweis, dass das Unternehmen bei Bedarf die Polizei oder andere Behörden einschalten kann, lässt jedoch deutliche Schlussfolgerungen zu. Es ist stark anzunehmen, dass die Prüfung sich unter anderem gegen Material über Kindesmissbrauch und gegen Schadsoftware richten könnte. Diese Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden unterstreicht die Schwere der neuen Sicherheitsmaßnahmen. Nutzer, die sensible Daten teilen, sollten daher besonders vorsichtig sein, welche Einstellung sie wählen, um rechtliche oder technische Konsequenzen zu vermeiden.

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Schutz privater Daten durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Es ist wichtig zu betonen, dass öffentlich geteilte iCloud-Inhalte auch in der Vergangenheit nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt waren. Das bedeutet, dass Apple technisch immer die Möglichkeit hatte, auf diese Daten zuzugreifen und sie zu scannen. Für das Übermitteln von sensiblen Bildern und Dokumente eignen sich daher weiterhin die Option "Nur ausgewählte Personen" oder der direkte Versand einer Kopie. Diese Inhalte werden nach der neuen Regel nicht geprüft, da sie ausschließlich für den angegebenen Empfänger bestimmt sind und nicht öffentlich im Internet verfügbar sind. Apple reagiert mit dieser Änderung auf langjährige Kritik am Missbrauch von iCloud, indem es den öffentlichen Teil der Plattform stärker reguliert.

Zukünftige Entwicklungen und Software-Release

Mit der Einführung der iOS 27.3 Serie legt Apple den Fokus auf eine klare Trennung zwischen privaten und öffentlichen Daten. Während private Kommunikation und Dateiübertragungen durch die Verschlüsselung geschützt bleiben, unterliegen öffentliche Links einer strengen Aufsicht. Diese Dualität soll das Vertrauen der Nutzer stärken, indem sie zeigen, dass nur wirklich öffentliche Daten geprüft werden. Die Verfügbarkeit der Testversionen für Entwickler markiert den Startschuss für diese Ära, die Ende 2026 für alle Nutzer in Kraft treten wird. Die Nutzer müssen sich nun auf eine neue Realiteit einstellen, in der die Freiheit des öffentlichen Teilens mit höheren Sicherheitsstandards einhergeht.