Apple reduziert die Produktunterstützung für Apple Watch auf drei Generationen, während das neue iOS 27 auf sieben Generationen von iPhones aus dem Jahr 2019 unterstützt wird.

Apple reduziert die Produktunterstützung für Apple Watch auf drei Generationen, während das neue iOS 27 auf sieben Generationen von iPhones aus dem Jahr 2019 unterstützt wird.

Die zunehmende Skepsis gegenüber neuen Technologien und die Vorliebe für analoge Produkte nehmen zu. AirPods und andere wireless In-Ears werden nicht als Wegwerfprodukte angesehen, solange der Akku noch nicht am Sterben ist. Die Geräte bleiben weiterhin bei 5 Jahren, und die rechtlichen Auswirkungen, wenn Apple die Geräte mit 5 Jahre Support verkauft hat und innerhalb dieser 5 Jahre den Support kürzt, sind unklar.

Die KI-Modelle benötigen viel Speicher, und die älteren Modelle haben nur 1 GB RAM und 32 GB Speicher. Die neue watchOS 27 benötigt mindestens die Hardware der Apple Watch Series 9, um zu funktionieren. Die Software wird weiterhin in Form von Sicherheitsupdates und Bugfixes unterstützt, und die Akkus sind nicht wirklich tauschbar. Der Ansatz von Google bei der Pixel Watch 4, die sich super leicht zerlegen lässt und Ersatzakkus offiziell verkauft werden, wird gelobt





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