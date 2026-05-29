Apple's First Foldable iPhone: Design, Features, and Hüllen

The news text discusses the possibility of Apple releasing its first foldable iPhone, known as either the iPhone Fold or iPhone Ultra, and the availability of suitable cases in the market. The text also mentions the design, buttons arrangement, and potential camera-related details of the device.

Noch ist offen, ob Apple s erstes Falt-iPhone "iPhone Fold" oder "iPhone Ultra" heißt. Trotzdem tauchen bereits passende Hüllen im Handel auf. Bilder aus einem Online-Shop geben Hinweise auf Design , Tastenanordnung und mögliche Technik-Details des Geräts.

Die Produktbilder zeigen, wie Apples faltbares iPhone aussehen könnte. Auffällig ist: Nicht nur Farben und Varianten der Cases sind zu sehen, sondern auch Details des Geräts selbst.

" in mehreren Ausführungen. Angeboten werden ein transparentes Modell, eine schwarze Variante sowie eine Version mit integriertem Standfuß. Die Aussparung auf der Rückseite ist langgezogen und für ein Kamera-Plateau ausgelegt. Das erinnert an das iPhone Air.

Auf der zugrunde liegenden Vorlage sind jedoch zwei Linsen zu erkennen. Zwei Linsen erinnern möglicherweise an die Kamera-Module des iPhone 12 Pro Max. Demnach weglassen und weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten. Zu sehen ist außerdem die Anordnung der Tasten.

Rechts sollen Sperrtaste und Camera-Control-Taste sitzen. Die Lautstärketasten sind oberhalb des Displays platziert. Eine Aussparung für den Action Button fehlt. Weil das Gerät aus zwei Hälften mit Scharnier besteht, ist auch das Case zweiteilig aufgebaut – wie bei anderen Foldables, etwa dem Galaxy Z Fold. iFunSmart wirbt bei den Hüllen mit N52-Magneten, die Kompatibilität mit Zubehör wie "Autohalterungen, kabellosen Ladegeräten und Wallets" ermöglichen sollen. Ob das Falt-iPhone bereits erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt





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