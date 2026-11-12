Apple schließt Support Community am 20. November 2026

Apple beendet sein Hilfeforum Apple Support Community am 20. November 2026. Nutzer verlieren damit einen Ort für Tipps zu iPhone, iPad und Mac.

Apple schließt sein Hilfeforum Apple Support Community am 20. November 2026. Bisher konnten Nutzer dort andere Anwender um Rat fragen, wenn etwa das iPhone ständig die WLAN-Verbindung verliert, auf dem iPad eine App abstürzt oder der Mac den Drucker nicht mehr findet.

Die Entscheidung teilte Apple nur knapp mit. Das Unternehmen erklärte, sie sei nach einer sorgfältigen Prüfung der eigenen Strategie und der Bedürfnisse der Kunden gefallen. Damit endet ein Angebot, das Apple-Nutzer knapp drei Jahrzehnte lang begleitet hat.

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Entwicklung der Apple Support Community seit 1998

Apple startete das Forum 1998 unter dem Namen Apple Tech Exchange. Den heutigen Namen Apple Support Community trägt es seit 2022.

Zwischenzeitlich hieß das Angebot Apple Discussions, ab 2011 dann Apple Support Communities. Jeder Namenswechsel änderte die Funktion des Forums nicht, in dem sich Nutzer gegenseitig bei technischen Problemen halfen.

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In knapp drei Jahrzehnten haben Nutzer dort Tipps für viele Generationen von Apple-Geräten gesammelt. Ein Hinweis aus dem Forum konnte langes Suchen in den Einstellungen ersparen, wenn jemand denselben Fehler bereits behoben hatte.

Im Forum ließ sich das betroffene Gerät auswählen, etwa ein iPhone oder ein Mac. Zu häufigen Problemen gab es außerdem Anleitungen, die Schritt für Schritt durch die Einstellungen führen.

Apples Begründung und die Rolle des Kundendienstes

Apple begründet die Schließung der Apple Support Community mit der Prüfung der eigenen Strategie und der Bedürfnisse der Kunden. Weitere Einzelheiten zu den Gründen nannte das Unternehmen nicht.

Wer mit einer Anleitung nicht weiterkommt, kann sich laut Apple je nach Anliegen per Chat oder Telefon an den Apple Kundendienst wenden. Diese Möglichkeit bleibt also bestehen, auch wenn das Forum nicht mehr existiert.

Für Nutzer bedeutet das einen Wechsel vom gegenseitigen Austausch hin zum direkten Kontakt mit dem Hersteller. Wer lieber Erfahrungen anderer Anwender liest, verliert mit dem Forum eine zentrale Quelle.

Was mit den bisherigen Beiträgen geschieht

Die bisherigen Diskussionen in der Apple Support Community sind derzeit noch abrufbar. Ob Apple die alten Beiträge nach dem 20. November 2026 online lässt, ist offen.

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Gerade für Besitzer älterer Geräte kann dieser Punkt eine Rolle spielen. Wer nach dem genauen Wortlaut einer Fehlermeldung sucht, stößt manchmal auf einen Jahre alten Beitrag mit der passenden Lösung.

Wer die Inhalte sichern oder nutzen möchte, sollte die Beiträge also rechtzeitig vor dem Ende des Forums aufrufen. Der Zugang zu dem gesammelten Wissen hängt davon ab, wie Apple mit dem Archiv verfährt.

Unabhängige Foren als Alternative für Apple-Nutzer

Für den Austausch mit anderen Apple-Nutzern bleiben nach dem Ende der Apple Support Community nur noch unabhängige Foren. Diese Angebote stehen außerhalb von Apple und werden nicht vom Konzern betrieben.

Viele unabhängige Foren haben eigene Bereiche für einzelne Geräte. So lässt sich gezielt nach Erfahrungen mit dem eigenen iPhone, iPad oder Mac suchen oder eine neue Frage stellen.

Wer selbst eine Lösung findet, kann sie dort teilen und anderen Nutzern mit demselben Problem weiterhelfen. Damit führt das gesammelte Wissen der Community auch nach der Schließung weiter, wenn die Beteiligten den Austausch dorthin verlagern.