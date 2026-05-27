Apple setzt iPhones für Live-Übertragung von MLS-Spielen ein

Bei einem MLS-Spiel zwischen LA Galaxy und Houston Dynamo testete Apple eine innovative Übertragungstechnik: Statt herkömmlicher TV-Kameras kamen ausschließlich iPhones zum Einsatz, um neue Perspektiven zu ermöglichen. Das Experiment folgte auf einen erfolgreichen Test bei einem Baseballspiel im September 2025.

Ein gewöhnliches Fußballspiel war es nicht, das am 23. Mai in der nordamerikanischen Profiliga MLS zwischen LA Galaxy und Houston Dynamo FC angepfiffen wurde. Hinter den Kulissen lief ein Technik-Experiment, das TV-Übertragungen im Sport verändern könnte: Apple setzte bei der Live-Produktion ausschließlich auf iPhones.

Ziel war es, neue Kamera-Eindrücke zu schaffen, die mit klassischer TV-Technik kaum möglich wären. Weil die Smartphones deutlich kleiner sind als herkömmliche TV-Kameras, konnten sie an ungewöhnlichen Stellen montiert werden. Dazu gehörten Positionen direkt im Tor oder dicht am Spielfeldrand. Zuschauer bekamen dadurch besonders dynamische Bilder und neue Blickwinkel zu sehen.

Streamingdienst Apple TV - für den Konzern war die Aktion zugleich ein Test, wie weit moderne Smartphone-Kameras inzwischen im Profisport genutzt werden können. Schon im September 2025 hatte Apple erste Erfahrungen gesammelt. Bei einem Baseballspiel der Boston Red Sox gegen die Detroit Tigers wurden erstmals iPhone-17-Pro-Modelle für einzelne Szenen der Übertragung eingesetzt. Das Experiment gilt intern als Erfolg.

Sogar die National Baseball Hall of Fame and Museum nahm eines der verwendeten Geräte später in seine Ausstellung auf. Nach den positiven Erfahrungen weitete Apple die Einsätze auf weitere Fußballspiele und Turniere aus. Ob andere Sportligen künftig dauerhaft auf Smartphone-Technik setzen werden, bleibt allerdings offen. Die Technologie bietet jedoch enormes Potenzial: Durch die kompakte Bauweise lassen sich iPhones an Orten platzieren, die für herkömmliche Kameras unzugänglich sind, etwa in Tornetzen oder direkt am Boden.

Zudem ermöglichen die neuesten iPhone-Modelle Aufnahmen in 4K-Auflösung mit hoher Bildrate, sodass die Bildqualität mit professionellen Kameras mithalten kann. Apple hat zudem spezielle Algorithmen entwickelt, um die Aufnahmen live zu stabilisieren und Farben zu optimieren. Die Übertragung des MLS-Spiels wurde von Fachleuten und Zuschauern positiv aufgenommen. Besonders die Nahaufnahmen und die Perspektive aus dem Tor sorgten für Begeisterung.

Kritiker merkten jedoch an, dass die iPhones bei schwierigen Lichtverhältnissen oder schnellen Bewegungen noch nicht immer die Qualität großer Studio-Kameras erreichen. Dennoch sehen Experten in dem Experiment einen wichtigen Schritt: Falls Apple die Technik weiter verbessert, könnten schon bald viele Sportübertragungen mit Smartphones realisiert werden. Das würde nicht nur Kosten sparen, sondern auch kreative Freiheiten eröffnen. Für die Zuschauer bedeutet das ein noch intensiveres Erlebnis.

Die Zukunft der Sportberichterstattung könnte daher ganz im Zeichen des iPhones stehen





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