Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Apple im Februar und März eine ganze Reihe neuer Geräte veröffentlichen. Dazu gehören vor allem etliche günstigere Alternativen wie das iPhone 18e oder ein zweites MacBook Neo, aber auch ein Pro wird erwartet.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Apple im Februar und März eine ganze Reihe neuer Geräte veröffentlichen. Dazu gehören vor allem etliche günstigere Alternativen wie das iPhone 18e oder ein zweites MacBook Neo, aber auch ein Pro wird erwartet.bei seiner großen September-Show vorgestellt.

Alle weiteren neuen Smartphones werden getrennt von ihnen auf den Markt gebracht, unter anderem, um das Interesse an den teuren Stars nicht zu schmälern.

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"-Autor Mark Gurman plant Apple Veröffentlichungen im Februar und März zusammen mit einer ganzen Reihe weiterer Neuerscheinungen. Wahrscheinlich wird sich Apple wieder mit Pressemitteilungen und Vor-Ort-Terminen in kleinen Runden begnügen. Gurmans Quellen sind gewöhnlich sehr zuverlässig, in der jüngeren Vergangenheit traf er mit seinen Prognosen so genau ins Schwarze, dass seine Informationen fast aus erster Hand zu stammen scheinen. Zuletzt war das beispielsweise bei seinen Voraussagen zum MacBook Pro mit Touchscreen der Fall.

Für die breite Masse besonders interessant dürften das iPhone 18 und das iPhone 18e sein. Voraussichtlich wird sie Apple mit unverändertem Design ins Rennen schicken. Darauf deuten auch auf der chinesischen Baidu-Plattform geleakte Bilder hin. Es handelt sich dabei laut "" um Aufnahmen aus einer automatisierten Röntgenprüfung .

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Man nutzt sie in der industriellen Fertigung, um verdeckte innere Fehler in Bauteilen und elektronischen Baugruppen zerstörungsfrei zu erkennen. Die Aufnahmen zeigen, dass das Innenleben der beiden Budget-iPhones weitgehend identisch ist. Ins Auge springt aber sofort, dass das iPhone 18e erneut nur eine Kamera auf der Rückseite hat, während das Standard-Modell mit Haupt- und Ultraweitwinkel-Kamera kommt.mit Apples A20-Chip und möglicherweise 9 statt bisher 8 Gigabyte Arbeitsspeicher verbessert zeigt. Möglich sind auch ein neues Mobilfunk-Modem und ein etwas größerer Akku.

Neben der fehlenden Ultraweitwinkel-Kamera unterscheidet sich das iPhone 18e den Gerüchten nach möglicherweise nur durch ein Display mit starrer 60-Hertz-Bildwiederholfrequenz vom Standard-18er. Auch das erwartete neue iPad sieht wie der Vorgänger aus. Es hat aber vermutlich ein stärkeres Innenleben, mit dem A19-Chip, Wi-Fi-7-Unterstützung und bei den Mobilfunk-Varianten mit Apples sparsamem C1X-Modem. Ähnlich sieht es beim kommenden MacBook Neo 2 aus.

Mehr als den A19-Pro-Chip und 12 statt 8 GB Arbeitsspeicher darf man nicht erwarten. Und - das gilt ebenfalls für andere neue Apple-Geräte - die Preise dürften deutlich nach oben gegangen sein. 100 Euro mehr für das neue Neo wären keine Überraschung. Auch das MacBook Air könnte 100 Euro oder mehr teurer geworden sein, obwohl es voraussichtlich außer Apples M6-Prozessor keine weiteren Verbesserungen erhält. Gurman zufolge könnte Apple drei weitere Geräte getrennt von den bisher genannten auf den Markt bringen.

Besonders interessant könnte hier das zweite iPhone Air sein. Denn es soll nicht nur mit einer zweiten Kamera auf der Rückseite den größten Kritikpunkt desausräumen. Es dürfte außerdem wie die aktuellen Pros ein verkleinertes Dynamic Island und Apples C2-Modem haben. Möglicherweise hält es auch länger durch als der Vorgänger.

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Das neue iPad Air ist voraussichtlich ebenfalls etwas mehr als kleine Updates. Es soll nicht nur mit dem M5 einen stärkeren Chip, sondern obendrein ein OLED-Panel haben. Vielleicht ist es auch ein wenig dünner und leichter als das iPad Air M4. Beim neuen iPad Pro gehen die Gerüchte dagegen nur von einem leistungsfähigeren Chip sowie einer Dampfkammer-Kühlung aus.