Apple startet neue Android App für Apple TV+

Apple hat die neue Apple TV App für Android-Geräte veröffentlicht. Die App bietet eine vertraute Benutzeroberfläche für Android-Nutzer und ermöglicht es ihnen, Apple TV+ direkt über ihr Google Play Konto zu abonnieren.

Die neue Apple TV App wurde laut Apple speziell für Android entwickelt und soll eine vertraute Benutzeroberfläche bieten. Nutzer können Apple TV+ sowie den Season Pass für die Major League Soccer direkt über ihr Google Play Konto abonnieren. Zudem gibt es eine kostenlose sieben-tägige Probephase. Die App enthält Funktionen wie die 'Watchlist' zum Speichern von Favoriten, 'Weiter ansehen' zum nahtlosen Fortsetzen von Inhalten und eine Download-Option für das Offline-Streaming.

Sie erfordert mindestens Android 10. Die App unterstützt jedoch angeblich nicht, dass Inhalte auf einen SmartTV gespiegelt werden. Ähnlich handhabt das auch Sky. Für SmartTV gibt es bereits eine Apple TV App und offensichtlich ist es Apples erklärtes Ziel, dass Benutzer der neuen Android App mittelfristig auch diese aktivieren. Dadurch lässt sich Werbung für den Großbildschirm monetarisieren und Google kann „mitschauen“. Apple TV+ ist seit November 2019 verfügbar, jedoch gibt der Konzern keine offiziellen Abonnentenzahlen bekannt. „Heise“ berichtet, dass Schätzungen aus dem Jahr 2022 von rund 25 Millionen Kunden ausgingen. Apples Services-Sparte, zu der auch Apple TV+ zählt, wächst kontinuierlich. Das Unternehmen investiert Milliarden US-Dollar in exklusive Inhalte, darunter bekannte Serien wie 'Severance', 'Ted Lasso' und 'The Morning Show'. Neben Serien bietet Apple auch Sportübertragungen wie Major League Soccer und Friday Night Baseball an. Die Apple TV App existiert bereits für iPhone, iPad, Mac, Apple TV sowie zahlreiche SmartTVs von Herstellern wie Samsung, LG und Sony. Auch TV-Sticks von Google und Amazon sowie Spielekonsolen wie PlayStation 4 und Xbox One unterstützen die App





