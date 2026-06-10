Apple stellt Entwickler auf faltbares iPhone ein: Neue Richtlinien für App-Layouts und Code-Hinweise in iOS 27

Apple hat auf der WWDC 2026 neue Vorgaben für die App-Entwicklung bekannt gegeben, um Entwickler auf das kommende faltbare iPhone vorzubereiten. Im Fokus stehen dynamische Layouts für variable Displaygrößen und Seitenverhältnisse. Zudem liefern Funde im Code von iOS 27 konkrete Hinweise auf die Hardware, darunter Einträge wie "foldState" und "angleDegrees" sowie eine Angabe zur Displayanzahl, die auf ein als iPhone Ultra erwartetes Foldable hindeuten. Mit Tools wie dem iPhone-Simulator und Coding-Agenten will Apple die Anpassung erleichtern.

Apple bereitet Entwickler auf eine neue iPhone-Klasse vor: Im Herbst soll das erste faltbare iPhone starten, für das bereits Prototypen existieren. Auf der WWDC 2026 wurden neue Vorgaben für App-Layouts bekannt gegeben, zudem gibt es Hinweise im Code von iOS 27.

Apple bereitet nicht nur die Hardware vor, sondern auch die App-Entwicklung. Im Video "Platforms State of the Union" auf dem Apple-Developer-YouTube-Kanal beschreibt der Konzern Änderungen, die Entwickler künftig berücksichtigen sollen. Cindy Barrett, Senior Engineering Manager für das Systemerlebnis, kündigt eine Umstellung an: Apps sollen nicht mehr für feste Geräteklassen und starre Ausrichtungen gebaut werden. Stattdessen gilt: "Anstatt für bestimmte Geräte und Ausrichtungen zu gestalten, gestaltest Du für eine dynamische Bandbreite an Größen und Seitenverhältnissen.

" Zum Testen soll der iPhone-Simulator in Xcode helfen, der Layouts auf verschiedenen Displaygrößen und Seitenverhältnissen abbildet. Zusätzlich stellt Apple eine Funktion für Coding-Agenten bereit, die typische Anpassungsfehler erkennen und beim Beheben unterstützen soll. Besondere Herausforderungen ergeben sich bei der App-Entwicklung für faltbare Geräte, bei dem Apps zwischen Außen- und Innendisplay wechseln müssen. Passend dazu tauchen in den Frameworks von iOS 27 die Einträge "foldState" und "angleDegrees" auf, die von Entwickler @samhenrigold gefunden und geteilt wurden.

Außerdem findet sich im Code ein Wert, der die Anzahl der Displays in einem Gerät beschreibt. Da iPhone und iPad bislang nur einen Bildschirm haben, gilt das als weiterer Hinweis auf das als iPhone Ultra gehandelte Foldable. Die Änderungen bei Apple zeigen, dass das Unternehmen die Einführung eines faltbaren iPhones ernst nimmt und die Entwicklergemeinschaft frühzeitig einbezieht, um ein möglichst reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Die dynamische Gestaltung für verschiedene Größen und Seitenverhältnisse wird zukünftig eine zentrale Rolle in der App-Entwicklung für Apple-Geräte spielen. Mit dem iPhone-Simulator und den neuen Tools für Coding-Agenten will Apple Entwicklern praktische Hilfsmittel an die Hand geben, um die Anpassung an die neuen Anforderungen zu erleichtern. Die Entdeckung der Code-Einträge "foldState" und "angleDegrees" sowie die Angabe zur Displayanzahl deuten klar auf ein faltbares iPhone hin, das voraussichtlich als iPhone Ultra auf den Markt kommen wird.

Dieses Gerät würde das Portfolio von Apple erweitern und eine neue Geräteklasse etablieren, die sowohl für Produktivität als auch für Unterhaltung neue Möglichkeiten bietet. Entwickler müssen sich darauf einstellen, dass ihre Apps in Zukunft flexibler und anpassungsfähiger gestaltet werden müssen, um den unterschiedlichen Nutzungsszenarien auf einem faltbaren Bildschirm gerecht zu werden. Die WWDC 2026 hat damit einen klaren Fahrplan für die kommenden Jahre vorgegeben und die Weichen für die nächste Generation von Apple-Hardware und Software gestellt





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