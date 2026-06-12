Apple stellt macOS 27 Golden Gate vor - Hinweise auf MacBook Ultra mit Touchscreen

Das neue macOS 27 bringt Bedienkonzepte aus der iOS-Welt und deutet auf ein MacBook Ultra mit Touchscreen hin. Sidecar erhält Touch-Unterstützung, Spotlight wird neu gestaltet und eine neue Wischgeste führt iPhone-ähnliche Interaktionen ein. Das MacBook Ultra könnte die Produktpalette über der Pro-Serie ansiedeln.

Apple hat macOS 27, Codename Golden Gate , vorgestellt. Diese neue Version enthält mehrere Hinweise auf ein mögliches MacBook Ultra mit Touchscreen , was die Trennung zwischen Mac und iPad weiter verwischen könnte.

Das Betriebssystem bringt neue Bedienideen, die stark an iPhone und iPad erinnern. Seit 2019 können Nutzer mit Sidecar ein iPad als zweiten Bildschirm für den Mac verwenden. Bisher blieb macOS dabei auf Tastatur, Maus und Trackpad ausgelegt. Mit macOS 27 soll Sidecar jedoch direkte Touch-Eingaben unterstützen, wie berichtet wird.

Ein weiterer Hinweis ist eine neue Wischgeste: Nutzer können Inhalte in macOS 27 mit zwei Fingern nach unten auf dem Trackpad aktualisieren. Die Funktion soll unter anderem in Safari, Mail, News, Podcasts und Kalender arbeiten und erinnert an die gewohnte Bedienung per Finger auf iPhone und iPad. Auch Spotlight wurde überarbeitet. Die neue Funktion Search or Ask basiert auf der neuen Siri-Version und erscheint als dunkles, pillenförmiges Element.

Diese Form könnte zu einem MacBook-Display mit Dynamic Island passen. Auf einem möglichen MacBook Ultra soll oberhalb der MacBook-Pro-Serie positioniert werden. Erwartet werden M6-Pro- und M6-Max-Chips, ein neues Gehäuse und ein Touchscreen. macOS 27 ist derzeit als Entwickler-Beta verfügbar. Die öffentliche Beta soll im Juli folgen, die fertige Version im September. Das MacBook Ultra könnte frühestens Ende 2026 erscheinen, wahrscheinlicher Anfang 2027





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