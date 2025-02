Apple stellt neue App „Invites“ vor: So wird Event-Organisation vereinfacht

Apple hat die neue App „Invites“ vorgestellt, die das Organisieren von Veranstaltungen erleichtern soll. Die App bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Event-Organisation und -Kommunikation.

Apple , der US-amerikanische Softwareriese, hat eine neue App vorgestellt, die die Organisation von Veranstaltungen vereinfachen soll. Die Anwendung trägt den Namen „ Apple Invites “ und erweitert Apple s Softwareangebot um ein digitales Planungstool für private und geschäftliche Veranstaltungen. Apple Invites soll das Erstellen und Verwalten von Einladungen erleichtern und bietet verschiedene Funktionen zur Event-Organisation und Kommunikation mit den Teilnehmern.

\Die App steht Nutzern sowohl als mobile Anwendung als auch als Web-Version zur Verfügung, um eine plattformübergreifende Nutzung zu ermöglichen. Nutzer können personalisierte Einladungen für verschiedene Anlässe erstellen und versenden. Integriert ist Apple Intelligence, eine KI, die die Nutzer bei der Erstellung von Inhalten unterstützt. Nutzer können eigene Bilder oder vorgefertigte Designs wählen und die Einladungstexte mithilfe von Apple Intelligence-Tools anpassen. Eine Integration von Karten- und Wetterdiensten bietet den Gästen zusätzliche Informationen zur Veranstaltung. \Neben der Einladungserstellung können Teilnehmer des Events über die App Fotos und Videos in ein gemeinsames Album hochladen, um Erinnerungen zu teilen. Musikliebhaber haben die Möglichkeit, mit einer verknüpften Apple Music-Playlist eine musikalische Begleitung für das Event zusammenzustellen. Gastgeber erhalten eine Übersicht über alle Zu- und Absagen und können Einladungslinks direkt mit potenziellen Teilnehmenden teilen. Änderungen an Veranstaltungsterminen oder -orten lassen sich flexibel über die App kommunizieren. Apple Invites steht als kostenloser Download im App Store zur Verfügung. Während das Antworten auf Einladungen für alle möglich ist, erfordert das Erstellen und Verwalten von Veranstaltungen ein iCloud+-Abonnement.





