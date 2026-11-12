Apple tauscht CEO Tim Cook gegen John Ternus: Huang-Strategie wird fortgeführt

Apple übergibt die Führung an John Ternus. Tim Cook bleibt im Verwaltungsrat für politische Kontakte zuständig. Das Verhältnis zu Nvidia bleibt spannungsgeladen.

Apple übergibt die operative Spitze des Technologieunternehmens im September an Hardware-Chef John Ternus. Der bisherige CEO Tim Cook übernimmt daraufhin Aufgaben im Verwaltungsrat, wobei er seine strategische Ausrichtung auf politische Beziehungen beibehält. Diese Entwicklung markiert einen tiefgreifenden Führungswechsel bei einem der wertvollsten Konzerne der Welt, der sich von einer stark zentralisierten Führung zu einer dezentraleren Struktur bewegt.

Neue Führung durch John Ternus

John Ternus tritt im September die Nachfolge von Tim Cook an der Spitze der Hardware-Entwicklung und der operativen Geschäftsführung an. Als Chef der Hardware-Abteilung verfügt Ternus über jahrelange Erfahrung in der Produktion und Entwicklung der physischen Produkte des Unternehmens. Seine Beförderung spiegelt die wachsende Bedeutung der Hardware-Integration wider, die für die zukünftige Innovationskraft des Unternehmens entscheidend ist. Cook hatte zuvor die Rolle des Hardware-Chefs inne, bevor er den Posten als CEO übernahm. Diese Verschiebung legt den Fokus auf die technische Exzellenz der Produktlinie, während die strategische Unternehmensleitung weiter stabil bleibt.

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Tim Cooks Rolle im Verwaltungsrat

Tim Cook bleibt dem Unternehmen über den Verwaltungsrat erhalten und konzentriert sich dabei ausschließlich auf Kontakte zur Politik. Dazu gehören auch direkte Gespräche mit dem US-Präsidenten, um politische Interessen zu wahren. Cook hat in den vergangenen Jahren durch Zusagen von Investitionen in den USA erheblichen politischen Einfluss aufgebaut. Ein bekanntes Beispiel war sein Termin im Weißen Haus, bei dem er dem Präsidenten eine Glasscheibe mit einem goldenen Ständer überreichte. Diese Geste symbolisiert die enge Bindung zwischen Tech-Giganten und der Regierung. Cooks Fähigkeit, politische Brücken zu bauen, bleibt eine zentrale Stärke des Unternehmens in Zeiten regulatorischer Herausforderungen.

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Unterschiedliche Führungsstile und Huang

Der Führungsstil von Tim Cook unterscheidet sich grundlegend von dem von Jensen Huang, dem Gründer von Nvidia. Huang hatte den Chip-Konzern seit seiner Gründung vor mehr als 30 Jahren geführt und war außergewöhnlich stark ins Tagesgeschäft involviert. Dutzende Manager berichteten direkt an ihn, was eine hochemotionale und zentralisierte Unternehmenskultur schuf. Im Gegensatz dazu gab Cook bei Apple seinen Top-Managern viel Freiraum in deren jeweiligen Bereichen. Diese dezentrale Struktur ermöglichte es Apple, agile Entscheidungen zu treffen und Innovationen in verschiedenen Abteilungen zu fördern. Der Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen zeigt, wie unterschiedlich Tech-Monopole ihre Macht ausüben können.

Konkurrenz und angespannte Verhältnisse

Das Verhältnis zwischen Apple und Nvidia gilt seit Jahren als angespannt, was die strategische Positionierung beider Konzerne beeinflusst. Differenzen über Grafikkarten-Technologie waren ein häufiger Auslöser für Reibungen zwischen den Unternehmen. Während Nvidia auf proprietäre GPU-Lösungen setzt, entwickelt Apple eigene Chips, die zunehmend unabhängig von Drittanbietern sind. In Medienberichten wurde Johny Srouji als möglicher Nachfolger für die Chip-Entwicklung gehandelt. Srouji ist beim iPhone-Konzern seit Jahren für die Entwicklung eigener Chips zuständig. Seine Rolle wird mit der zunehmenden Eigenständigkeit von Apple in der Halbleiterbranche immer wichtiger. Diese Entwicklung reduziert die Abhängigkeit von externen Lieferanten wie Nvidia.