Apple arbeitet an Face ID für das faltbare iPhone Duo 2. Neben der Rückkehr zur Gesichtserkennung plant der Konzern eine dünnere Bauweise und eine dritte Kamera.

Apple testet aktuell Prototypen des zweiten faltbaren Smartphones, des iPhone Duo 2, mit dem Fokus auf die Rückkehr von Face ID. Bloomberg berichtete, dass der Technologie-Konzern bereits Geräte entwickelt, die die Gesichtserkennung nutzen. Diese Technologie soll ausschließlich in den äußeren Bildschirm des Geräts integriert werden, um die Nutzererfahrung zu vereinfachen. Die aktuelle erste Generation setzt noch auf Touch ID, was laut Berichten im Alltag zusätzliche Schritte erfordern kann. Nutzer müssen beim Entsperren oft nach oben wischen und die Seitentaste berühren oder den Finger länger auf der Taste ruhen lassen.

Technische Hürden bei Face ID

Ob die Face-ID-Technologie rechtzeitig für die zweite Generation der iPhone-Duo-Serie serienreif sein wird, ist noch nicht final entschieden. Nach Angaben von Mark Gurman hängt die Umsetzung von aktuellen Testergebnissen ab. Sollte die Technologie nicht bis zur Vorstellung des Nachfolgers bereitstehen, verzögert sich die Einführung der Gesichtserkennung. In diesem Fall würde Face ID erst mit der dritten Generation im Jahr 2028 im Gerät verfügbar sein. Die Entscheidung bleibt also offen und hängt von der technischen Machbarkeit ab.

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Neue Tastenkonfiguration geplant

Dem ersten iPhone Duo fehlt die Action Button, die Apple 2023 mit dem iPhone 15 Pro eingeführt hat. Aufgrund des dünnen Gehäuses des faltbaren Smartphones fand die frei belegbare Taste zunächst keinen Platz. Apple prüft daher, die Camera Control und den Action Button in einer einzigen Taste zu vereinen. Außerhalb der Kamera-App könnten Nutzer die Funktion dieser kombinierten Taste frei wählen. In der Kamera würde die Taste weiterhin für Steuerungsaufgaben wie Zoom und Belichtung zuständig sein.

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Gewicht und Gehäuse-Design

Im aufgeklappten Zustand misst das aktuelle iPhone Duo 5,2 Millimeter und ist damit das dünnste je von Apple produzierte iPhone. Für den Nachfolger erwägt das Unternehmen dennoch ein noch flacheres und leichteres Gehäuse. Das aktuelle Modell wiegt 254 Gramm. Damit ist es fast 40 Gramm schwerer als das größere Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Das hohe Gewicht zählt zu den wichtigsten Kritikpunkten der bisherigen Version und wird bei der Weiterentwicklung adressiert.

Kamerasystem wird erweitert

Für eine spätere Generation ist eine dritte Kamera im iPhone Duo geplant. Eine Telefotokamera soll dann die bestehende Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera ergänzen. Dieser Schritt soll den Abstand zur Kameraausstattung des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max verkleinern. Die Integration zusätzlicher Kamera-Module ist Teil der langfristigen Strategie, um die photographischen Fähigkeiten des faltbaren Smartphones zu stärken und mit der restlichen Produktlinie Schritt zu halten.