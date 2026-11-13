Apple TV 4K Generation 4 mit Siri AI: Preise, Daten und regionale Einschränkungen

Das Apple TV 4K der 4. Generation kostet 349 Euro und nutzt den A19-Chip. Siri AI ist durch den Digital Markets Act in der EU vorerst gesperrt, Updates für ältere Modelle sind geplant.

Apple hat das neue Apple TV 4K der 4. Generation offiziell auf den Markt gebracht. Die Streamingbox kostet ab sofort 349 Euro und arbeitet mit dem neuen A19-Chip. Besitzer älterer Modelle müssen nicht zwingend wechseln, da ein angekündigtes Update die neuen Funktionen auf die 2. und 3. Generation bringt. Nutzer in der EU gehen vorerst allerdings wieder leer aus.

Aktualisierung des Apple TV 4K und tvOS 27

Das Apple TV 4K der 4. Generation wird ab Werk mit tvOS 27.0 ausgeliefert. Auf Testgeräten ließ sich bereits tvOS 27.2 installieren. Reviewer konnten Siri AI damit ausprobieren. Die Hardware-Updates umfassen auch eine überarbeitete Siri Remote. Sie unterstützt Apples Wo ist-Netzwerk und die genaue Suche über ein kompatibles iPhone. Zusätzlich besitzt die Fernbedienung einen Lautsprecher, der beim Orten ein Signal ausgibt und das Wiederfinden erleichtert.

Also read Amazon senkt die Preise für Nivea Adventskalender 2026 deutlich

Einschränkungen für Siri AI in Europa

Siri AI ist in der EU vorerst nicht vollständig verfügbar. Hintergrund sind die Vorgaben des Digital Markets Act zur Zusammenarbeit verschiedener Dienste und Plattformen. Die neuen Siri-Funktionen lassen sich in Europa bislang nur eingeschränkt nutzen. Deshalb können auch Käufer des neuen Apple TV 4K die Funktion in Deutschland derzeit nicht nutzen. Die Verfügbarkeit hängt von der technischen Umsetzung der regulatorischen Anforderungen ab.

Advertisement

Technische Anforderungen für die Einrichtung

Für die Einrichtung der Geräte ist ein kompatibles iPhone erforderlich. Dieses spielt eine zentrale Rolle bei der Konfiguration und der Nutzung der erweiterten Funktionen. Ohne ein passendes iOS-Gerät lassen sich bestimmte Features nicht aktivieren. Die Integration in das bestehende Apple-Ökosystem bleibt somit eine Grundvoraussetzung für die volle Funktionalität.

Zukünftige Entwicklungen und Marktrelevanz

Es könnte sein, dass Apple die neue Version noch heute veröffentlicht. Damit würden auch Geräte der 2. und 3. Generation Siri AI erhalten. Die Entscheidung hängt von der finalen Freigabe der Software-Updates ab. Der Markt erwartet eine klare Kommunikation zu den Datumsangaben der Verfügbarkeit in der Europäischen Union.