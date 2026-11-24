Apple TV hat die Produktion der fünften Staffel der Serie Ted Lasso offiziell bestätigt. Jason Sudeikis kehrt als Hauptdarsteller zurück, während die genaue Handlung noch im Verborgenen liegt.

Apple TV hat offiziell bestätigt, dass die beliebte Serie Ted Lasso mit einer fünften Staffel fortgesetzt wird. Diese Ankündigung markiert ein bedeutendes Ereignis für die Fangemeinde, da die Serie ursprünglich als dreiteilige Geschichte geplant war. Die Erweiterung des Erzähluniversums zeigt das anhaltende Interesse des Streaming-Dienstes an der Komödie. Fans können nun mit der Rückkehr ihrer favorisierten Charaktere in die Welt von AFC Richmond rechnen.

Jason Sudeikis kehrt als Hauptdarsteller zurück

Die wichtigste Personalie für die bevorstehende Produktion wurde bereits geklärt: Jason Sudeikis wird als Titelfigur Ted Lasso zurückkehren. Neben seiner Rolle als Hauptdarsteller bleibt er auch hinter der Kamera als Executive Producer tätig. Diese Doppelrolle unterstreicht seine zentrale Bedeutung für die kreative Vision der Serie. Es bleibt jedoch abzuwarten, welche weiteren Darsteller der ursprünglichen Besetzung den Sprung in die neue Staffel schaffen werden.

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Serie startet mit Fokus auf Frauenfußball

Die vierte Staffel startete im August 2026 und führte Ted Lasso zurück nach England. Anstelle der Herrenmannschaft übernahm er die neu gegründete Frauenmannschaft, die Lady Greyhounds. Diese spielten in der zweiten Liga und standen im Mittelpunkt des vierten Teils. Durch diese Struktur konnten viele bekannte Figuren zurückkehren, ohne die bisherige Geschichte einfach fortzusetzen.

Die Ratings für den Start der vierten Staffel waren beeindruckend. Laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen wurden am 4. und 5. August insgesamt 296,6 Millionen Minuten gestreamt. Zu diesem Zeitpunkt war die vierte Staffel damit der größte Serienstart in der Geschichte von Apple TV. Dieser Erfolg festigte den Status der Serie als einer der wichtigsten Titel des Anbieters.

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Offene Handlungsstränge und Charakterentwicklungen

Das Finale der vierten Staffel lässt mehrere Geschichten offen, die in Staffel 5 möglicherweise weiterverfolgt werden. Ted übergibt seinen Posten als Cheftrainer der Lady Greyhounds an Alice Chilton und arbeitet selbst als Assistenztrainer weiter. Diese Veränderung seiner beruflichen Rolle könnte neue narrative Möglichkeiten eröffnen. Die Zuschauer müssen noch Geduld aufbringen, da Apple TV die genauen Handlungsinhalte der kommenden Staffel noch nicht verraten hat.

Auch bei anderen Figuren gab es signifikante Veränderungen. Roy Kent wechselt als Trainer zum FC Chelsea und erwartet mit Keeley ein Kind. Rebecca Welton macht ihrem Partner Matthijs einen Heiratsantrag. Welche dieser Entwicklungen in der fünften Staffel tatsächlich weitergeführt werden, ist derzeit noch unklar. Die offenen Fäden deuten auf eine komplexe Fortsetzung hin, die die emotionalen Bögen der Charaktere vertiefen könnte.

Zukünftige Pläne und Produktionszeitplan

Einen konkreten Starttermin für die fünfte Staffel gibt es derzeit noch nicht. Auch zum Beginn der Dreharbeiten hat Apple bisher keine offizielle Ankündigung gemacht. Das Branchenmagazin Danach berichtete jedoch, dass die Serie sogar noch weitergehen könnte. Jason Sudeikis hatte schon vor der Verlängerung erklärt, dass er sich weitere Folgen vorstellen könne.

In einem Podcast wurde er konkret auf eine fünfte und sechste Staffel angesprochen. Er zeigte sich grundsätzlich offen für eine Fortsetzung, betonte aber, dass im Oktober noch kein Writers' Room für weitere Folgen gestartet sei. Während Staffel 5 inzwischen bestätigt ist, bleibt eine mögliche sechste Staffel im Ungewissen. Die Entscheidung über das endgültige Ende der Serie liegt also noch in der Zukunft und hängt von weiteren Produktionsschritten ab.