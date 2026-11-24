Apple TV hat die fünfte Staffel von Ted Lasso offiziell erneuert. Die Produktion der Lady Greyhounds geht weiter, während Details zum Starttermin noch offen sind. Fans freuen sich auf neue Entwicklungen.

Apple TV hat die Fortsetzung der beliebten Comedy-Serie Ted Lasso mit einer fünften Staffel bestätigt. Die Streaming-Plattform gibt damit endgültig grünes Licht für die Fortführung der Geschichten um die Lady Greyhounds. Dieses Signal beruhigt nicht nur die leidenschaftlichen Fans der Serie, sondern auch Hauptdarsteller und Produzent Jason Sudeikis.

Offizielle Bestätigung nach knapp anderthalb Monaten

Die Nachricht wurde in einer Pressemitteilung des Streamingdiensts veröffentlicht. Der offizielle Zuspruch für eine weitere Verlängerung erfolgte knapp anderthalb Monate nach Ausstrahlung des vorangegangenen Staffelfinales. Die vorherige Unsicherheit bezüglich der Zukunft der Serie ist damit beseitigt. Apple TV setzt damit auf die starke Markenbindung und das erfolgreiche Franchise.

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Offene Fragen zur Produktionszeitline

Der Streaminganbieter hat jedoch noch keine konkreten Pläne für die Produktion der neuen Episoden offengelegt. Unklar ist weiterhin, wann mit den neuen Folgen oder den Dreharbeiten zu rechnen ist. Bei den ersten vier Staffeln variierten die Pausen zwischen den Veröffentlichungen erheblich. Es gab Zeiten mit einer Pause von bis zu drei Jahren sowie kürzere Intervalle. Diese historische Spannbreite erschwert eine präzise Vorhersage für den Start von Staffel 5 erheblich.

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Neue Herausforderungen und offene Handlungsstränge

Das Finale der vierten Staffel bildete auf den ersten Blick einen runden Abschluss, doch es gibt zahlreiche offene Fragen. Die Trainerfrage beim Herrenteam des AFC Richmond bleibt ungelöst. Roy hat sein neues Team übernommen, was die Dynamik im Verein verändert. Zusätzlich stehen persönliche Meilensteine bei den Charakteren an. Roy und Keeley werden bald Eltern, was ihre Beziehung auf eine neue Ebene stellt.

Weitere Entwicklungen für die Hauptfiguren

Auch für Rebecca ergibt sich eine neue Lebensphase nach der Verlobung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in der fünften Staffel die Hochzeitsglocken läuten. Alice wird ihre Führungsrolle weiter ausbauen müssen. Die Serie bietet somit am und außerhalb des Fußballfeldes noch genügend Stoff für weitere Geschichten. Fans können gespannt sein, welche Richtung die neue Staffel einschlägt.