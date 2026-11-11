Apple TV kündigt Gebärdensprache für ausgewählte Filme an

Apple TV bietet künftig Gebärdensprache für ausgewählte US- und britische Filme an. Zuschauer können per Symbol einen Dolmetscher zur Ansicht auswählen.

Apple TV hat angekündigt, dass ab dem 13. November 2026 eine neue Funktion für gehörlose und schwerhörige Zuschauer verfügbar sein wird. In dem neuen Feature wird zwischen ausgewählten Filmen ein Handsymbol eingeblendet, mit dem die Betrachter eine Gebärdensprache als Untertitel auswählen können.

Funktionsweise der Gebärdensprache-Integration

Auf dem iPhone werden die Einstellungen geöffnet und unter Apps die TV-Einstellung ausgewählt. Dort kann die Option Gebärdensprache aktiviert werden. Im Film über die Aktivistin Judy Heumann, die 1977 einen Sitzstreik in San Francisco organisierte, wird beim Start das Symbol für Gebärdensprache im rechten unteren Eck eingeblendet. Durch Tippen auf das Handsymbol öffnet sich ein Menü mit verfügbaren Sprachen.

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Die App lädt für unterstützte Titel zusätzlich eine Version mit Gebärdensprache herunter. Um Speicherplatz freizugeben, wird empfohlen, bei aktiviertem Strom einen freien Speicher zu prüfen, da die zusätzliche Datei mehr Platz benötigt. Die Bildschirmausgabe erfolgt synchron mit dem Film, sodass die Gebärdendolmetscherin die gesprochenen Worte in Echtzeit übersetzt.

Ausgewählte Sprachen und regionale Unterschiede

Nach der Ankündigung werden zunächst die US-amerikanische und britische Gebärdensprache angeboten. Beide Sprachen unterscheiden sich in Zeichen und Grammatik erheblich. Obwohl die beiden Gebärdensprachen auf Englisch basieren, sind sie nicht gegenseitig verständlich. Apple hat bisher kein Release-Datum für eine deutsche Gebärdensprache veröffentlicht, sodass die Nutzer in Deutschland noch auf eine weitere Ergänzung warten müssen.

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Derzeit können nur Titel, die explizit für diese Sprachen übersetzt wurden, im Menü erscheinen. Wenn ein Film das Symbol nicht zeigt, ist die Funktion für diesen Titel nicht verfügbar. Apple empfiehlt, das Symbol im Film-Suchfenster zu überprüfen, bevor ein Film gestartet wird.

Reaktion von Aktivisten und Nutzern

Judy Heumanns Film erreichte durch die neue Funktion ein breiteres Publikum. Die Nutzergruppe der gehörlosen und schwerhörigen Menschen aus USA und UK bestätigte, dass die Gebärdensprache die Zugänglichkeit von Medieninhalten verbessert. Es wird erwartet, dass weitere Filme nach einer Analyse der Nachfrage folgen.

Apple hat sich zum Ziel gesetzt, technologische Barrieren abzubauen und die Inklusion zu fördern. Mit der Einführung der Gebärdensprache bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für Barrierefreiheit und Vielfalt im digitalen Raum.

Zukünftige Entwicklungen und nächste Schritte

Derzeit gibt es keine konkreten Angaben darüber, wann die deutsche Gebärdensprache hinzugefügt wird. Nutzer können jedoch die Einstellungen prüfen, um sicherzustellen, dass die Optionen für die US- und britische Gebärdensprache aktiviert sind. Apple kündigte zudem an, dass in kommenden Updates weitere Sprachen hinzukommen könnten und die Benutzeroberfläche künftig noch intuitiver gestaltet werden soll.

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Für die Nutzer bedeutet die aktuelle Verfügbarkeit eine größere Auswahl an Inhalten, die mit Gebärdensprache synchronisiert werden können. Das Feature ist ab dem 13. November 2026 für bestimmte Filme in den Apple TV-Apps in den USA und Großbritannien zugänglich. Nutzer in Deutschland sollten auf zukünftige Ankündigungen achten, wenn neue Sprachen bereitstehen.