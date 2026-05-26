Apple-Umfeld: FCC-Eintrag lässt neues Over‑Ear‑Kopfhörermodell vermuten

Ein unbekanntes Kopfhermodell mit der Kennzeichnung A3577 wurde bei der FCC registriert, was Spekulationen über ein mögliches neues Beats‑ oder Apple‑Produkt anheizt. Details sind bislang kaum vorhanden.

Apple steht möglicherweise kurz davor, den nächsten großen Audio-Hit zu lancieren. Ein neuer Eintrag bei der US‑Regulierungsbehörde Federal Communications Commission hat in den letzten Tagen für rege Spekulationen gesorgt.

In der öffentlich einsehbaren Datenbank tauchte ein bislang unbekanntes Kopfhörer‑Modell mit der Kennzeichnung A3577 auf. Was sofort ersichtlich ist: Es handelt sich um kabellose Over‑Ear‑Kopfhörer. Welche Produktlinie genau dahinter steckt, bleibt jedoch im Dunkeln. Apple hatte kürzlich eine überarbeitete Version seiner Luxus‑Kopfhörer auf den Markt gebracht, doch die neu entdeckte Modellnummer passt nicht zu den bekannten AirPods‑Max‑Geräten.

Die FCC‑Einreichung liefert lediglich die Geräteklasse, jedoch keinen offiziellen Produktnamen. Das Fehlen weiterführender Details lässt den Verdacht aufkommen, dass es sich um ein neues Modell der Beats‑Marke handeln könnte, die seit vielen Jahren fest in Apples Audio‑Strategie verankert ist und das AirPods‑Portfolio ergänzt. Als wahrscheinlichster Kandidat wird ein Nachfolger der Beats Studio Pro diskutiert, die bereits im Juli 2023 erschienen waren. Eine überarbeitete Version wäre aus zeitlicher Sicht durchaus plausibel, obwohl Apple bislang keinerlei Bestätigung gegeben hat.

Apple hält sich, wie gewohnt, bei neuen Produkten bedeckt und hat große Teile der FCC‑Unterlagen unter Verschluss gehalten. Solche Vertraulichkeitsanträge sind bei neuen Geräten des Konzerns üblich. Öffentlich ist bislang lediglich eine einfache Schemazeichnung verfügbar, aus der hervorgeht, dass das FCC‑Logo auf einer der Ohrmuscheln zu sehen ist. Weitere technische Einzelheiten, Designmerkmale, funktionale Features oder Ausstattungsparameter fehlen vollständig.

Auch ein möglicher Markteintrittstermin bleibt unklar. Erst wenn Apple weitere Unterlagen veröffentlicht oder das Gerät offiziell ankündigt, kann Klarheit über das neue Produkt geschaffen werden. Bis dahin bleibt das neue Kopfhörermodell eines der vielen ungelösten Apple‑Geheimnisse, über die Fans und Branchenbeobachter weiterhin spekulieren





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