Apple und Alibaba kooperieren für KI-Funktionen in iPhones

Apple und Alibaba haben eine Kooperation vereinbart, um KI-Funktionen in Apples iPhones in China zu integrieren. Alibaba wird KI-Funktionen für Apples Smartphones entwickeln, basierend auf seinen umfangreichen Benutzerdaten und technologischem Know-how. Die KI-Funktionen sollen bereits der chinesischen Cyberspace-Regulierungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt worden sein und im April auf den Markt gebracht werden.

Apple und Alibaba vereinbarten eine Kooperation, die die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Apple s iPhones in China vorsieht. Laut dem US-Portal 'The Information' wird Alibaba KI-Funktionen für Apple s Smartphones in China entwickeln. Vor der Wahl von Alibaba hatte Apple auch KI-Modelle anderer chinesischer Tech-Unternehmen wie Baidu, Tencent, ByteDance und DeepSeek evaluiert.

Reuters berichtet, dass Alibaba aufgrund seiner umfangreichen Benutzerdaten und seines technologischen Know-hows als Partner ausgewählt wurde. Alibabas riesige Datenbestände über die Einkaufs- und Zahlungsgewohnheiten seiner Benutzer könnten Alibaba dabei helfen, leistungsstarke KI-Modelle zu trainieren und individualisierte Dienste zu bieten. Dadurch könnten Alibabas KI-Modelle Apple Intelligence dabei unterstützen, die Wünsche und Gewohnheiten chinesischer Benutzer besser zu verstehen. DeepSeek wurde hingegen von Apple als nicht ausreichend erfahren und leistungsfähig genug für die Unterstützung eines großen Kunden wie Apple eingestuft. Die gemeinsam entwickelten KI-Funktionen sollen bereits der chinesischen Cyberspace-Regulierungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt worden sein und sollen im April auf den Markt gebracht werden. Mit dieser Partnerschaft könnte Apple laut Reuters die monatelange Unsicherheit über die KI-Strategie des Unternehmens für China beseitigen, nachdem das Unternehmen auf dem chinesischen Markt Anteile an einheimischen Konkurrenten wie Huawei verloren hatte, dessen Smartphones seit letztem Jahr über KI-Tools verfügen. Alibaba und Apple reagierten laut Reuters auf Anfragen nach einem Kommentar nicht sofort.





