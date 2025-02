Apple veröffentlicht iOS 18.3.1 und weitere Updates mit Sicherheitsbehebungen

Apple hat am Montagabend Sicherheitsupdates für seine Betriebssysteme veröffentlicht, einschließlich iOS 18.3.1, macOS 15.3.1, watchOS 11.3.1 und visionOS 2.3.1. Die Updates enthalten wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates, die für alle Nutzer empfohlen werden.

Apple hat am Montagabend iOS 18.3.1 sowie weitere Updates für seine Betriebssysteme veröffentlicht. Laut Release Notes beinhalten die Aktualisierungen wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates, die für alle Nutzer empfohlen werden. Neben iOS wurden auch macOS 15.3.1, watchOS 11.3.1 und visionOS 2.3.1 veröffentlicht. \Laut einem Supportdokument Apple s wird mit iOS 18.3.1 und iPadOS 18.3.1 eine Schwachstelle behoben, durch die Angreifer den Schutz des USB-Anschlusses deaktivieren können.

Um diese Schwachstelle auszunutzen, ist allerdings physischer Zugang zu einem Gerät erforderlich. Diese Lücke soll auch bereits gegen bestimmte Personen ausgenutzt worden sein. Da auch kleine Updates für iOS 17, macOS 14 und macOS 13 zur Verfügung stehen, ist davon auszugehen, dass es sich um weit zurückreichende Bugs handelt. \Kein Zeichen gab es am Montagabend derweil von der ersten Betaversion von iOS 18.4. Diese wird vor allem von EU-Nutzern sehnsüchtig erwartet, da sie bei Fertigstellung im April die Apple Intelligence auch in das Gebiet der Europäischen Union sowie Sprachunterstützung für Deutsch mitbringen soll. Ob diese Erweiterungen aber schon in der ersten Beta getestet werden können, gilt es abzuwarten. Ebenso spannend ist die Frage, ob Apples Künstliche Intelligenz von EU-Nutzern ohne Abstriche genutzt werden kann. Oder ob Apple Funktionen einschränkt, um keine Konflikte mit der EU-Kommission zu riskieren. Diese hatte Apple auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni 2024 in Aussicht gestellt. Doch bislang sind diese noch nicht in der Software auf den Geräten aufgetaucht





