Apple verzögert Siri-Update: Datenschutzprobleme bremsen Integration neuer Funktionen

Apple plant eine umfassende Überarbeitung von Siri, doch die Integration neuer Funktionen wird durch Datenschutzprobleme verzögert. Siri soll Zugriff auf persönliche Daten und die Bildschirminhalte haben, um kontextuellere Antworten zu liefern. Die Funktionen könnten erst mit iOS 18.5 verfügbar sein.

Apple plant eine umfassende Überarbeitung von Siri , seiner Sprachassistent in, die seit ihrer Einführung die größte sein soll. Die neue Siri soll in den kommenden Jahren mehrere neue Funktionen erhalten, darunter der Zugriff auf persönliche Daten des Nutzers, die Möglichkeit, den Bildschirm des Nutzers zu sehen und die Steuerung des iPhones über App Intents. Apple strebt an, diese Funktionen in iOS 18.4 und iOS 18.5 zu integrieren, doch es gibt Verzögerungen.

Konkrete Details zu den neuen Funktionen wurden erst kürzlich von Apple-CEO Tim Cook bekannt gegeben. Die neue Siri soll den Nutzern Zugriff auf persönliche Daten in Anwendungen wie Mail, Nachrichten, Fotos, dem Kalender und dem Dateimanager ermöglichen. Dadurch kann Siri das gesamte Smartphone durchsuchen, um relevantere Antworten auf Anfragen zu liefern. Apple betont die Sicherheit der Daten und versichert, dass alle Datenverarbeitung auf dem iPhone stattfindet, um die Privatsphäre zu gewährleisten.Die Integration dieser Funktion gestaltet sich jedoch als komplexer, als ursprünglich angenommen. Laut internen Quellen gibt es Probleme mit der Zuverlässigkeit des Datenzugriffs. Daher könnte diese Funktion erst mit iOS 18.5 verfügbar werden. Die neuen Funktionen sollen die Benutzeroberfläche und die Funktionalität von Siri deutlich verbessern. Siri soll in der Lage sein, kontextuelle Anfragen besser zu beantworten, indem sie den Bildschirm des Nutzers sieht. Zudem soll Siri die Steuerung des iPhones über App Intents ermöglichen, um Drittanbieter-Programme und mehr zu steuern. Die neue Siri soll jedoch keinen Zugriff auf die bisherigen Apple-Intelligence-Funktionen haben und daher nicht in der Lage sein, Texte oder Bilder selbst zu generieren. Apple plant die Integration dieser neuen Funktionen schrittweise und arbeitet an der Verbesserung der Zuverlässigkeit und der Benutzerfreundlichkeit





