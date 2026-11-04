Apple Watch Ultra 3 bei Back Market für 572 Euro

Sparen Sie 107 Euro bei der Apple Watch Ultra 3 im Zustand Hervorragend. Robustes Titangehäuse und Cellular-Funktion zum besten Preis.

Back Market reduziert aktuell den Preis für die Apple Watch Ultra 3 in der schwarzen Cellular-Version deutlich. Das professionell erneuerte Gerät im Zustand Hervorragend wird für 572 Euro angeboten. Dieser Preisunterschied stellt eine signifikante Ersparnis im Vergleich zum Neupreis dar und macht das robuste Modell für ambitionierte Sportler und Outdoor-Enthusiasten attraktiv. Die Uhr verbindet Langlebigkeit mit modernster Technik, die für anspruchsvolle Einsätze konzipiert ist.

Apple Watch Ultra 3 Ausstattung und Features

Die Apple Watch Ultra 3 ist speziell für Nutzer entwickelt, die über die Funktionen einer Standard-Smartwatch hinausgehen. Das 49-Millimeter-Gehäuse besteht aus schwarzem Titan und ist extrem widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Das helle Always-On-Display bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar, was für Outdoor-Aktivitäten entscheidend ist.

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Zu den technischen Highlights zählen umfangreiche Sport- und Outdoor-Funktionen sowie präzises GPS für Navigationszwecke. Ein integrierter Tiefenmesser ermöglicht Tauchgänge bis in eine Tiefe von 40 Metern. Die Verbindung über GPS und Cellular sorgt dafür, dass Telefonate und mobile Daten auch ohne daspairede iPhone im direkten Empfangsbereich verfügbar sind.

Für Situationen, in denen weder Mobilfunk noch WLAN verfügbar sind, bietet die Uhr Satellitenkommunikation. Diese Funktion dient als wichtige Sicherheitsreserve in abgelegenen Gebieten. Die Kombination aus diesen Features positioniert das Gerät als ernstzunehmende Alternative für professionelle Anwendungen in der Natur.

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Preisvergleich und Back Market Angebot

Bei einem Kauf des Geräts im Zustand Hervorragend bei Back Market fallen 572 Euro an. Ein vergleichbares neues Exemplar liegt im günstigsten Vergleich derzeit bei rund 679 Euro. Dies resultiert in einer direkten Ersparnis von 107 Euro für den Käufer. Selbst gebrauchte Alternativen auf dem Markt bieten oft nicht die gleiche optische Qualität zu vergleichbaren Preisen.

Back Market setzt auf eine rigorous Qualitätskontrolle durch eine 100-Punkte-Prüfung der Geräte. Der Zustand Hervorragend bedeutet, dass am Gehäuse und am Display fast keine sichtbaren Gebrauchsspuren vorhanden sind. Zudem gewährt der Händler 30 Tage kostenlose Rückgabe und eine Garantie von zwölf Monaten, was das Risiko für den Erstkäufer minimiert.

Es ist wichtig anzumerken, dass Preise volatil sind und Händler die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) anpassen können. Sollten die aktuellen Angebote von den hier genannten Preisen abweichen, liegt dies an nachträglichen Änderungen durch die Händler nach der Veröffentlichung dieser Information. Die genannten Beträge stellen den Stand zum Zeitpunkt der Analyse dar.

Konkurrenzangebote und Android Alternativen

Der Wettbewerb auf dem Markt für Premium-Smartwatches bleibt intensiv. Bei Ebay ist die Variante in Titanium Silver aktuell für 445,90 Euro erhältlich. Diese Option liegt rund 130 Euro unter dem Back-Market-Angebot der Apple-Uhr und markiert ein deutlich niedrigeres Preisniveau. Die Variante bei Ebay verfügt über ein 47-Millimeter-Gehäuse und LTE-Konnektivität.

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Für Nutzer, die nicht im Apple-Ökosystem verwurzelt sind, stellt die Samsung Galaxy Watch Ultra 2 eine interessante Alternative dar. Mit einem Preis von knapp 446 Euro bietet sie eine günstigere Option für Android-Nutzer. Die Samsung-Uhr erfüllt ähnliche Bedürfnisse an Robustheit und Funktionalität, wenn auch mit anderen technischen Spezifikationen.

Die Wahl zwischen den Geräten hängt stark von der individuellen Nutzung und dem bestehenden Ökosystem ab. Wer gezielt die aktuelle Ultra-Generation von Apple sucht und Wert auf die spezifische Titan-Haptik sowie die Satellitenkommunikation legt, findet im Back-Market-Angebot ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preisunterschied zum Neugerät ist ein starkes Argument für den Kauf einer generalisierten Einheiten.