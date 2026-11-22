Amazon reduziert die AirPods Pro 3 stark – und alle Apple-Fans freuen sich. Die besten Apple-Angebote zum Black Friday im Überblick.

Da hat Amazon aber eine Überraschung in Petto gehabt: Der Shop hat die Apple AirPods Pro 3 stark reduziert. Und alle sind heiß drauf. Auch bei iPhones und MacBooks und weiterem Apple-Zubehör lässt sich zum Black Friday gut sparen.

Auf den Black Friday muss niemand warten, um bei Apple-Produkten zu sparen. Schon im Black Month haben zahlreiche Händler ihre Preise gesenkt und bieten Kopfhörer, Smartwatches, iPhones und Zubehör teilweise so günstig an wie lange nicht. Besonders die Apple Watch Ultra 3 sticht unter den aktuellen Angeboten heraus: Die sportliche Premium-Smartwatch kostet bei Amazon derzeit 689 Euro und ist damit so günstig wie selten. Welche Apple-Deals sich im Black Friday wirklich lohnen, zeigt die folgende Übersicht.

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Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Wer beim Black Friday auf ein echtes Apple-Schnäppchen gehofft hat, dürfte jetzt hellhörig werden: Amazon verkauft die AirPods Pro 3 für nur 189 Euro – aktuell günstiger als jeder andere Shop.

Diesind superbelieb: 5.000 Mal verkauft und Bestseller Nr. 1 in der Kategorie "Bluetooth Kopfhörer" bei Amazon. Die kleinen Klangwunder punkten laut Amazon-Bewertungen mit aktiver Geräuschunterdrückung, solidem Sitz und sattem Sound – ideal, um den Trubel im Alltag einfach auszublenden. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder auf der Couch: Wer schon länger mit den Apple-Kopfhörern liebäugelt, bekommt jetzt einen ziemlich guten Grund, zuzuschlagen. Wir finden: Einer der absolut krassesten Deals der Amazon Black Friday Woche bislang.

Starke Geräuschunterdrückung, 2-mal effektiver als AirPods Pro 2, adaptiver Audio- und TransparenzmodusDie Apple Watch Ultra 3 richtet sich vor allem an sportlich aktive Nutzer. Ihr robustes Titangehäuse, die umfangreichen Trainingsfunktionen und die Mobilfunkverbindung machen sie zu einer vielseitigen Begleitung für Lauftraining und andere Sportarten. Das Modell mit GPS + Cellular, 49 Millimeter großem Gehäuse in Schwarz und schwarzem Alpine Loop kostet bei Amazon aktuell 689 Euro. Das ist derzeit der beste Preis im Netz.

Nur selten war die Smartwatch bislang noch ein kleines Stück günstiger. Mit dem iPhone Air hat Apple ein besonders dünnes Smartphone im Sortiment. Das Modell setzt auf ein leichtes, schlankes Design und richtet sich an alle, denen eine möglichst elegante Bauweise wichtig ist. Die Variante mit 256 Gigabyte Speicher kostet bei Media Markt derzeit 799 Euro.

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Damit bewegt sich das Angebot praktisch auf Bestpreisniveau und gehört zu den interessanteren iPhone-Deals im aktuellen Black Month. Auch bei älteren iPhone-Generationen lässt sich sparen. Das iPhone 16 Pro ist bei Back Market professionell erneuert und im Zustand "hervorragend" für 678 Euro erhältlich. Bei diesem Qualitätszustand handelt es sich um das derzeit beste Angebot im Netz.

Zwar gibt es vereinzelt günstigere Geräte, diese weisen allerdings einen schlechteren Zustand auf. Wer ein möglichst gut erhaltenes Pro-Modell sucht, findet hier deshalb einen interessanten Deal. Auch beim Zubehör für die neuesten Apple-Geräte gibt es schon erste Preisnachlässe. Das Funktionsgewebe-Case für das iPhone 18 Pro in Burgunder ist bei Amazon aktuell zum Bestpreis erhältlich.

Die Hülle schützt das Smartphone und unterstützt dank integrierter Magnete das MagSafe-System. Damit lassen sich kompatibles Zubehör und Ladegeräte bequem verwenden. Nicht nur einzelne Apple-Geräte sind im Angebot. Bei einem Bundle von o2 gibt es das iPhone 18 Pro für einmalig einen Euro zusammen mit einer Apple Watch Ultra 4 gratis dazu.

Voraussetzung ist der Abschluss des Tarifs o2 Mobile Unlimited M. Die monatlichen Kosten liegen bei 92,49 Euro. Das Paket richtet sich vor allem an alle, die ohnehin ein neues iPhone samt leistungsstarker Smartwatch und passendem Mobilfunktarif suchen. Wichtig ist allerdings, nicht nur auf die geringe Zuzahlung zu schauen: Für die Beurteilung des Angebots sind auch Laufzeit und Gesamtkosten des Vertrags entscheidend.

Das iPhone 17 Pro mit 256 Gigabyte Speicher in Cosmic Orange gibt es bei Klarmobil zusammen mit einer Allnet-Flat mit 50 Gigabyte Datenvolumen. Die einmalige Zuzahlung für das Smartphone beträgt 299,99 Euro, dazu kommen 24 Monate lang jeweils 39,99 Euro Grundgebühr. Insgesamt ergeben sich damit Kosten von 1.259,75 Euro. Nach Abzug des derzeit besten Gerätepreises im Netz entfallen rechnerisch nur 8,36 Euro pro Monat auf den Mobilfunktarif.

Damit ist das Bundle vor allem für alle interessant, die ohnehin ein neues iPhone Pro und einen Tarif mit ordentlich Datenvolumen suchen. Auch bei den MacBooks lohnt sich ein Blick auf professionell erneuerte Geräte. Bei Back Market gibt es das 13 Zoll große MacBook Air mit M2-Chip, 256 Gigabyte Speicher inim Zustand "hervorragend" für 801 Euro. Ein neues Vergleichsgerät kostet rund 1.166 Euro.

Damit ergibt sich ein Preisunterschied von etwa 365 Euro. Wer auf ein fabrikneues Gerät verzichten kann, bekommt hier also ein ordentliches Sparpotenzial. Wer ein gut ausgestattetes iPad sucht, findet bei Amazon das iPad Air mit M3-Chip in einer umfangreichen Konfiguration. Das Elf-Zoll-Modell bietet ein Liquid-Retina-Display, einen Terabyte Speicher und neben WLAN 6E auch 5G-Mobilfunk.

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Hinzu kommen Apple Intelligence, Touch ID sowie jeweils eine Zwölf-Megapixel-Kamera auf der Vorder- und Rückseite. Mit knapp 1.130 Euro ist das Tablet allerdings kein herausragender Preiskracher: Vergleichbare Angebote sind teilweise günstiger. Interessant ist die Konfiguration vor allem für alle, die den großen Speicher und die Mobilfunkoption tatsächlich benötigen. Für den Mac gibt es ebenfalls ein interessantes Angebot: Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock ist bei Amazon derzeit für 150 Euro erhältlich.

Die Tastatur ist für Mac-Modelle mit Apple-Chip ausgelegt und bietet neben dem erweiterten Tastenfeld auch die praktische Fingerabdruckerkennung. So lässt sich der Mac bequem entsperren und die Anmeldung authentifizieren. Ein Preis, zu dem die Tastatur nur selten angeboten wird. Das Magic Keyboard für das 13-Zoll-iPad Pro verwandelt das Tablet in eine Art Laptop-Ersatz.

Es kombiniert eine Tastatur mit integriertem Trackpad und einer zusätzlichen Reihe mit Funktionstasten. Bei Amazon kostet das schwarze Case aktuell 332 Euro. Das ist der beste Preis im Netz und damit ein guter Zeitpunkt, um das iPad um eine komfortable Eingabemöglichkeit zu ergänzen. Für Notizen, Zeichnungen und kreative Arbeiten auf dem iPad ist der Apple Pencil Pro eine praktische Ergänzung.

Er unterstützt unter anderem Druck- und Neigungserkennung sowie zusätzliche Gesten zur Steuerung. Bei Amazon ist der Eingabestift aktuell für 99 Euro erhältlich. Damit liegt das Angebot nur zehn Euro über dem bisherigen Bestpreis. Viel günstiger war das Zubehör bislang also kaum zu bekommen.

Die AirPods Max gehören zu den bekanntesten Over-Ear-Kopfhörern von Apple. Sie bieten eine aktive Geräuschunterdrückung auf Pro-Niveau, einen Transparenzmodus und personalisiertes 3D-Audio. Geladen werden sie über USB-C. Bei Ebay sind die Kopfhörer in der Farbe Mitternacht derzeit im Zustand "Hervorragend - Refurbished" für rund 368 Euro zu haben. Das entspricht dem Bestpreisniveau und macht den Deal gerade für alle interessant, die schon länger mit Apples Over-Ears liebäugeln und mit einem Refurbished-Produkt einverstanden sind.

Nicht jeder interessante Apple-Deal muss zwangsläufig ein klassisches Black-Friday-Angebot sein. Auch das Viererpack der Apple AirTags der zweiten Generation ist bei Amazon derzeit besonders interessant: Der Tracker ist dort günstiger als zuvor und wieder vorrätig. Die kleinen Helfer lassen sich beispielsweise am Schlüsselbund, im Gepäck oder an anderen persönlichen Gegenständen befestigen. Über die "Wo ist?

"-App können sie anschließend mit dem iPhone oder iPad geortet werden. Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange, wenn es um richtig gute Apple-Deals geht: Rund um den Black Friday sind vom Apple-Watch-Armband über Ladekabel bis hin zu Handyhüllen weitere Apple-Schnäppchen bei Amazon und Ebay aufgetaucht. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA.

Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr. Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt und die Schnäppchenjagd ausgedehnt. Das sind in dieser Zeit die wichtigsten Termine:Über den gesamten Black Month locken zahlreiche Händler mit hohen Preisnachlässen. Zwar ist nicht jeder Deal so gut, wie so manch hoher Streichpreis ihn erscheinen lässt, doch wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen machen.