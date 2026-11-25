Bei Ebay Live können Zuschauer Produkte direkt im Livestream entdecken und bei Auktionen mitbieten.

Apple- Auktion en ab einem Euro, Luxusuhren und Technik-Deals: Bei Ebay Live wird Shopping zum Event. Wir zeigen die spannendsten Auktion en im November. Drei, zwei, eins – meins!

Aber diesmal live und mit ordentlich Nervenkitzel. Bei Ebay bekommt die klassische Schnäppchenjagd gerade ein ziemlich unterhaltsames Update. Statt sich durch endlose Produktlisten zu klicken, können Shopping-Fans bei Ebay Live direkt zuschauen, wie Verkäufer ihre Schätze vor der Kamera präsentieren. Fragen stellen, mitbieten und vielleicht sogar ein echtes Fundstück ergattern?

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Alles während eines Livestreams! Und der November hat einiges zu bieten. Von MacBooks und iPhones über Designer-Handtaschen bis hin zu Pokémon-Karten und Luxusuhren stehen zahlreiche Live-Auktionen auf dem Programm. Wir haben uns den Eventkalender angeschaut und die 15 spannendsten Ebay-Live-Auktionen herausgesucht.bietet im Livestream generalüberholte und geprüfte Geräte an, die laut Anbieter sofort einsatzbereit sind.

Wie günstig die Technik tatsächlich über den Tisch geht, entscheidet sich beim Bieten. Ein bisschen Teleshopping, ein bisschen Auktion und ganz viel Live-Unterhaltung: Bei Ebay Live präsentieren ausgewählte Verkäufer ihre Produkte direkt vor der Kamera. Zuschauer können im Chat Fragen stellen, Artikel genauer unter die Lupe nehmen und während des Streams kaufen oder mitbieten. Besonders praktisch ist das bei gebrauchten Technikgeräten, Designer-Taschen oder Sammlerstücken.

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Statt sich nur auf Produktfotos zu verlassen, lässt sich das jeweilige Stück direkt im Video anschauen. Allerdings geht es bei Live-Auktionen teilweise ziemlich flott zu. Wer mitbieten möchte, sollte sich deshalb vorher ein Preislimit setzen. Denn ein Startgebot von einem Euro bedeutet noch lange nicht, dass das Produkt am Ende auch nur einen Euro kostet.

Ob Technik-Schnäppchen, Luxus-Accessoires oder Retro-Gaming: In den kommenden Tagen wird bei Ebay Live einiges geboten. Hier kommen unsere aktuellen Favoriten aus dem angekündigten Programm.weiter. Hier sollen spezielle Shopping-Aktionen rund um Black Friday und Cyber Monday stattfinden. Ebay Live macht aus der klassischen Online-Auktion ein kleines Shopping-Event.

Besonders spannend ist das Format bei Produkten, die man vor dem Kauf gerne genauer sehen möchte – etwa gebrauchte Technik, Luxusuhren oder seltene Sammlerstücke. Aber Vorsicht: Zwischen Countdown und Live-Chat kann man sich schnell mitreißen lassen. Deshalb lieber vorher überlegen, wie viel ein Artikel maximal kosten darf.

Schließlich soll am Ende ein schönes Schnäppchen im Warenkorb landen und kein teurer Spontankauf.