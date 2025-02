Apples Vision Pro: Ein Jahr später - Ein Luxusgut mit Potential

Nach einem Jahr auf dem Markt bietet Apples Vision Pro beeindruckende Technik, aber ist es für den Durchschnittsnutzer geeignet? Ein Blick auf die Vor- und Nachteile der Vision Pro.

Apple 's Vision Pro, das nach einem Jahr auf dem Markt ist, bietet beeindruckende 4K-OLED-Screens, 3D-Aufnahmen und eine nahtlose Bedienung dank Augen- und Fingertracking. Doch trotz der fortschrittlichen Technik ist der Preis für viele Nutzer ein Hindernis. Als Technik journalist benötige ich das Gerät beruflich, um es regelmäßig zu testen. Für den Durchschnittsnutzer ist es jedoch zu teuer und eher ein Luxusgut. Hinzu kommen einige Design - und Funktionsmängel .

Das Gewicht von 600 bis 650 Gramm lastet auf dem Gesicht und sorgt für Unannehmlichkeiten. Der schwere Akku im Kabel ist ständig im Weg und die Kopplung mit dem Headset ist umständlich. Die Gläser verschmutzen leicht und die Akkulaufzeit ist zu gering. Apple hat noch einige Überarbeitungen zu leisten, um die Vision Pro zu einem Alltagsprodukt zu machen. Trotz der beeindruckenden Technik und des potenziellen Nutzens für das Arbeiten und Lernen, ist die Vision Pro derzeit nicht für jeden Nutzer geeignet





