AppLovin-Aktie Soars Vorbörslich Nach Starken Quartalszahlen und Prognose

AppLovin hat am Mittwochabend deutsche Zeit seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 sowie den Jahresbericht 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen vermeldete starke Ergebnisse, die den Markt positiv beeindruckten. Der Umsatz des vierten Quartals 2024 stieg um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,37 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsgewinn hat sich mehr als verdreifacht und betrug 599,2 Millionen US-Dollar.

Auf das Jahr 2024 gerechnet stieg der Umsatz im Vergleich zu 2023 um 43 Prozent auf 4,71 Milliarden US-Dollar. Der Jahresgewinn belief sich auf 1,58 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 343 Prozent entspricht. Getrieben wurde der Umsatzanstieg durch einen Zuwachs an Einnahmen über die Software-Plattform 'AppLovin', welche Nutzer dabei unterstützt, eine hohe Relevanz und Effektivität bei ihren Werbemaßnahmen zu erreichen. Die Einnahmen über die Plattform stiegen im Jahr 2024 um 75 Prozent auf 3,22 Milliarden US-Dollar an. AppLovin gab zudem seine Prognose für das erste Quartal 2025 bekannt. Das Unternehmen geht von einem Quartalsumsatz zwischen 1,355 und 1,385 Milliarden US-Dollar aus. AppLovin ist der US-Tech-Wert mit der besten Performance im vergangenen Jahr. 2024 stieg die AppLovin-Aktie um mehr als 700 Prozent. Der Markt reagierte positiv auf die vorgelegten Zahlen. Der Aktienkurs stieg am Mittwoch im vorbörslichen Handel an der Nasdaq zwischenzeitlich um fast 30 Prozent auf 490,29 US-Dollar





