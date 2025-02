AppLovin meldet starkes Wachstum im vierten Quartal und gibt positive Aussichten für 2025 bekannt

AppLovin hat ein starkes Quartal mit einem Umsatzanstieg von 44% auf 1,37 Mrd. USD und einem Nettogewinnstieg von 248% auf 599 Mio. USD abgeschlossen. Das Unternehmen zeigt sich optimistisch für 2025 und erwartet weiterhin Wachstum im Werbegeschäft. AppLovin plant zudem den Verkauf des Apps-Segments für 900 Mio. USD.

AppLovin meldet ein starkes Quartal mit einem Umsatzanstieg von 44% auf 1,37 Mrd. USD, deutlich über den Erwartungen von 1,26 Mrd. USD. Das bereinigte EBITDA stieg um 78% auf 848 Mio. USD, was einer Marge von 62% entspricht. Besonders beeindruckend ist der Anstieg des Nettogewinns um 248% auf 599 Mio. USD. Das Unternehmen zeigt für das erste Quartal 2025 weiterhin Optimismus und prognostiziert einen Umsatz zwischen 1,36 Mrd. und 1,39 Mrd. USD, was die Analystenschätzungen von 1,319 Mrd.

USD übertrifft. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 855 Mio. und 885 Mio. USD liegen.Das Werbegeschäft trug erneut maßgeblich zum Wachstum bei. Der Umsatz dieses Segments stieg um 73% auf 999 Mio. USD, während das bereinigte EBITDA mit 777 Mio. USD ein Plus von 85% verzeichnete. Das Apps-Geschäft hingegen verzeichnete mit einem Umsatzrückgang von 1% auf 373 Mio. USD einen enttäuschenden Ergebnis. Dennoch konnte das bereinigte EBITDA dieses Bereichs um 27% auf 71 Mio. USD gesteigert werden. AppLovin kündigte zudem den Verkauf des Apps-Segments an. Ein entsprechendes Exklusivabkommen wurde bereits unterzeichnet. Der Verkauf soll einen Gesamtwert von rund 900 Mio. USD haben, bestehend aus 500 Mio. USD in bar und einer Minderheitsbeteiligung an dem aus der Transaktion entstehenden privaten Unternehmen. Die Abwicklung wird für das kommende Quartal erwartet.CEO Adam Foroughi betonte die strategische Bedeutung der Weiterentwicklung von AppLovins Werbeplattform, die zunehmend über Gaming hinaus neue Branchen erschließt. „Zum ersten Mal haben wir signifikante Werbebudgets aus dem E-Commerce-Sektor während der Weihnachtssaison gewonnen. Dies ist ein Meilenstein für unsere Plattform“, erklärte Foroughi. Langfristig sieht das Unternehmen ein enormes Potenzial, da weltweit über 10 Millionen Unternehmen online werben. Um dieses Wachstum zu skalieren, sollen verstärkt Automatisierungsprozesse implementiert werden. „Unsere Plattform ist nicht nur auf Gaming-Werbung beschränkt. Wir haben bewiesen, dass unser Modell für alle Werbetreibenden funktioniert“, so Foroughi weiter. Die operative Stärke von AppLovin spiegelt sich auch im Cashflow wider. Der freie Cashflow stieg im vierten Quartal um 105% auf 695 Mio. USD und erreichte für das Gesamtjahr 2,1 Mrd. USD. Dies ermöglichte umfangreiche Aktienrückkäufe: Im vierten Quartal wurden 500 Mio. USD für den Rückkauf eigener Aktien aufgewendet, während das Gesamtvolumen im Jahr 2024 bei 2,1 Mrd. USD lag. Insgesamt wurden 25,7 Millionen Aktien eingezogen. Fazit: Mit der geplanten Veräußerung des Apps-Geschäfts und der zunehmenden Diversifizierung des Werbegeschäfts positioniert sich AppLovin als eine der führenden Plattformen für digitales Marketing. Die starke Profitabilität und die strategische Expansion in neue Werbekategorien untermauern die optimistischen Aussichten für 2025. Die Aktie schießt vorbörslich fast 30 % nach oben. Damit geht die wahnsinnige Erfolgsgeschichte in die nächste Runde. Analysten zeigen sich ebenfalls begeistert und haben ihre Kursziele teilweise auf über 600 USD pro Aktie aufgestockt





