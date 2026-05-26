April's Pink Moon: A Lunar Phenomenon and Its Significance

Explore the significance of the Pink Moon in April, a lunar phenomenon that is closely tied to the Easter celebration. Discover the reasons behind its name and the different names it carries worldwide.

Der Vollmond im April ist ein wichtiges Datum, weil das Osterfest davon abhängt. Aber warum wird er in diesem Monat auch " Pink Moon " genannt? Der Mond nimmt im Verlauf eines Monats verschiedene Erscheinungen an.

Das ist davon abhängig, wie die Erde zwischen Sonne und Mond steht und wie viel Licht den Erdtrabanten erreicht. Ist die Erde vollständig in der Bahn zwischen den beiden Himmelskörpern, gibt es eine totale Mondfinsternis. Da der Mond dabei rötliches Licht von sich wirft, spricht man auch vom sogenannten "Blutmond". Beim Neumond hingegen befindet sich der Mond zwischen der Sonne und der Erde.

Die Hälfte des Himmelskörpers, die von der Sonne angestrahlt wird, befindet sich auf der von der Erde abgewandten Seite. Der Neumond wirft also kein Licht auf den blauen Planeten. Ist der Mond hingegen von der Sonne aus betrachtet hinter der Erde, ohne dass unser Planet ihn verdeckt, können Sie am Nachthimmel einen bewundern.

In den Phasen zwischen Neumond und Vollmond sind von der Erde aus von Nacht zu Nacht unterschiedlich große beleuchtete Anteile des Mondes sichtbar: Der Mond nimmt ab oder zu. Für den kompletten Durchlauf benötigt der Himmelskörper ungefähr einen Monat. Jeden Monat hat der Vollmond einen anderen Namen. Meist steht ein regionales Naturphänomen dahinter, da der Mond in der Landwirtschaft und bei der Einteilung des Jahres eine große Rolle spielte.

Wie heißt der Vollmond im April? Weil der Mond in einer elliptischen Bahn um die Erde wandert, findet jeder Monat einen Vollmond – allerdings immer an einem anderen Datum. Im April 2026 fand der sogenannte "Pink Moon" am Sonntag nach dem Ostervollmond. Dieser ist der erste Vollmond nach dem Frühlingsanfang, welcher auf den 21.

März fällt. Allerdings wird nicht zwingend der tatsächliche Vollmond genutzt. Stattdessen wird der Tag eines errechneten Vollmonds verwendet. Ostern ist dann am Sonntag, der auf diesen Tag folgt.

Frühestens ist das der 22. März, spätestens der 25. April. 2026 ist Ostern auf den 5. April gefallen.

Hintergrund war die rosa Flammenblume (botanisch Phlox), die zu dieser Zeit bereits blühte. Der Mond selbst ändert seine Farbe nicht. Das passiert nur bei einer totalen Mondfinsternis. Polsterphlox (Phlox subulata) fängt meist im April an zu blühen.

Aufgrund der Farbe heißt der Vollmond im April daher auch "Pink Moon". Auch wenn die Bezeichung "Pink Moon" recht gängig für den Vollmond im April ist, ist sie nicht die einzige. Weltweit trägt der die Erscheinung des Mondes in diesem Monat verschiedene Namen. Di





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