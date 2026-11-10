April X startet in Deutschland im Kino: Connor Storrie nach Heated Rivalry

April X kommt in die deutschen Kinos und ist von der FSK ab 16 Jahren freigegeben. Hauptdarsteller Connor Storrie wurde zuvor durch die Serie Heated Rivalry bekannt.

Der Film April X kommt in Deutschland in die Kinos. Dass der Film hierzulande überhaupt auf der Leinwand startet, führen Beobachter vor allem auf Hauptdarsteller Connor Storrie zurück. Storrie wurde durch die Sportserie Heated Rivalry zum Star, die bei uns seit Februar 2026 auf HBO Max zu sehen ist.

Der Film erscheint nun also im Anschluss an die Serie, obwohl er bereits vorher gedreht wurde. Regisseur Michael K. Parandi besetzte die Hauptrolle somit zu einem Zeitpunkt, an dem der spätere Erfolg von Connor Storrie noch nicht absehbar war.

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Connor Storrie und der Erfolg von Heated Rivalry

Connor Storrie gilt nach dem Start von Heated Rivalry als der Darsteller, dessen Bekanntheit den Kinostart von April X maßgeblich prägt. Die Serie basiert auf der Buchreihe Game Changers von Rachel Reid und entwickelte sich laut Bericht zu einem globalen Phänomen.

Der kanadische Streamingdienst Crave, der die Serie in Auftrag gab, verzeichnete durch den Erfolg einen Abonnenten-Zuwachs um satte 400 Prozent. In den USA erreichte die queere Eishockey-Romanze über 10,6 Millionen Zuschauer*innen auf HBO Max.

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Die Serie hat damit eine Zielgruppe erreicht, die nun auch das Kinoprogramm im Blick hat. Wer Storrie aus Heated Rivalry kennt, dürfte für April X also eine besondere Aufmerksamkeit mitbringen.

Altersfreigabe der FSK ab 16 Jahren

April X hat von der FSK eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten. Das bedeutet, dass nur Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind, den Film im Kino sehen dürfen.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Film laut FSK auch dann nicht im Kino sehen, wenn eine erziehungsberechtigte Person oder ein Vormund sie begleitet. Die Freigabe gilt damit ohne Ausnahme für Begleitung durch Erwachsene.

Für Familien bedeutet das, dass der Kinobesuch bei jüngeren Geschwistern oder Kindern unter 16 Jahren nicht möglich ist, unabhängig davon, ob ein Elternteil mitkommt. Eltern sollten die Altersgrenze deshalb vor einem Kinobesuch im Blick behalten.

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Was der Kinostart für Zuschauer in Deutschland bedeutet

Der Kinostart von April X richtet sich in Deutschland an Zuschauer ab 16 Jahren, die den Film auf der großen Leinwand sehen möchten. Der Film ist zugleich eine Gelegenheit, Connor Storrie außerhalb des Streamings im Kino zu erleben.

Die Kombination aus dem Erfolg von Heated Rivalry, dem Kinostart in Deutschland und der Altersfreigabe ab 16 Jahren zeigt, wie eng Streaming und Kino inzwischen miteinander verknüpft sind. Ob der Film an den Erfolg der Serie anknüpfen kann, lässt sich auf Basis der vorliegenden Angaben nicht beurteilen.

Interessierte Zuschauer sollten vor dem Besuch die Freigabe prüfen und die Spielzeiten in ihrem Kino erfragen, da die Angaben zum genauen Starttermin im vorliegenden Material nicht vollständig vorliegen.