Aprilia-Test in Buriram: Bezzecchi führt, Savadori arbeitet an Martins Rückkehr

Marco Bezzecchi vertritt Aprilia im Test in Buriram, während Jorge Martin aufgrund einer Verletzung fehlt. Lorenzo Savadori testet und optimiert die RS-GP für Martins Rückkehr.

Marco Bezzecchi trägt beim Test in Buriram die Aprilia -Fahne hoch, da der verletzte MotoGP-Weltmeister Jorge Martin aufgrund von Hand- und Fußbruch nicht anwesend ist. Lorenzo Savadori leistet wertvolle Arbeit im Hintergrund, indem er die RS-GP so vorbereitet, dass Martin beim FP1 bei der Saisoneröffnung am 28. Februar keine Sorgen um die groben Dinge haben muss.

Savadori konzentriert sich hauptsächlich auf die elektronischen Strategien, was eine anspruchsvolle und zeitaufwändige Aufgabe darstellt. Er testet verschiedene Einstellungen für Motorbremse, Wheelie- und Traktionskontrolle, um die optimale Balance für Martin zu erreichen. Der 31-Jährige arbeitet eng mit den Ingenieuren zusammen, teilt seine Eindrücke aus dem Rennen und analysiert die Daten gemeinsam. Obwohl Savadori keine Details zum Aero-Paket, Chassis und der Federung preisgeben darf, deutete er an, dass Rahmen und Federung bei Martins Rückkehr in den ersten Rennen zu 99 Prozent identisch sein werden mit den Versionen, die er im Test verwendet hat. Während Marco Bezzecchi im Sepang-Test nur auf dem neunten Platz landete, ist Savadori überzeugt, dass Aprilia den Rückstand gegenüber der Ducati verringern konnte. Die RS-GP25 sei ein Schritt nach vorne, der die Wettbewerbsfähigkeit des Bikes deutlich erhöht.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Aprilia Motogp Buriram Test Jorge Martin Lorenzo Savadori Marco Bezzecchi

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Positives Signal für Aprilia: Fernandez beim MotoGP-Test in Buriram wieder fitTrackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez erfolgreich operiert: Ein Sprecher des Teams teilt mit, dass Fernandez beim MotoGP-Test in Buriram wieder auf seine Aprilia steigt

Weiterlesen »

Marco Bezzecchi startet in Thailand mit Aprilia in die MotoGP-TestphaseAprilia-Neuzugang Marco Bezzecchi ist in Thailand angekommen, um am zweiten offiziellen MotoGP-Vorsaisontest teilzunehmen. Der Italiener ist bereit, die Elektronik der RS-GP25 weiter zu entwickeln und seine Anpassung an die neue Maschine zu perfektionieren. Während Weltmeister Jorge Martin aufgrund einer Operation den Test auslässt, konzentriert sich Bezzecchi darauf, den vorgelegten Testplan erfolgreich abzuschließen und eine gute Basisabstimmung für das erste Rennen zu finden.

Weiterlesen »

Marco Bezzecchi wechselt zu ApriliaMarco Bezzecchi, der 2023 mit VR46 Ducati in der MotoGP erfolgreich war, wechselt zum Aprilia-Werksteam. Bereits 2020 zeigte Aprilia Interesse an dem Italiener, doch damals fühlte er sich noch nicht bereit für den Schritt in die MotoGP. Jetzt ist er bereit und möchte mit Aprilia seine Karriere vorantreiben.

Weiterlesen »

Martin und Bezzecchi: Aprilia-Team mit Sprengstoff?Das neue Aprilia-MotoGP-Duo mit Weltmeister Jorge Martin und dem Italiener Marco Bezzecchi hat viel Potentzial – und bringt zugleich Brisanz, die der «Martinator» auch gar nicht wegwischen will.

Weiterlesen »

Wo steht Aprilia ohne MotoGP-Champion Martin? Bezzecchi erstaunt SterlacchiniAprilia beim MotoGP-Test in Sepang mit Rückstand: Die Verletzung von Weltmeister Jorge Martin schwächt das Team - Marco Bezzecchi versteht die Aprilia noch nicht

Weiterlesen »

Verletzungs-Update: Di Giannantonio verpasst MotoGP-Test in BuriramFabio Di Giannantonio erfolgreich am Schlüsselbein operiert - Nur einer der drei verletzten MotoGP-Piloten kann beim Test in Buriram teilnehmen

Weiterlesen »