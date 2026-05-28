Arabi als neuer Manager für Arminia: Herausforderungen und Erwartungen

Nach dem letzten Abstieg aus der 3. Liga und dem Wechsel des Sportdirektors und des Trainerteams, muss der neue Manager Arabi erklären, wie er den Klub sportlich wieder hochbringen will. Die Aufsichtsratsspitze und die Mitarbeiter sind in einer kritischen Phase, und Arabi wird versuchen, Aufbruchstimmung zu verbreiten.

Zwei Manager , ein Sport direktor und zwei Trainer wurden seit dem vergangenen Sommer verschlissen. 23 Spieler haben keinen Vertrag mehr. Rund 30 Millionen Euro wurden durch den Abstieg vernichtet.

Erst zehn Profis stehen unter Vertrag knapp vier Wochen vor dem Trainingsauftakt. Bei dem Trainer Alexander Ende (46) unter extremem Druck steht, nachdem er – als Retter geholt – den Abstieg nicht mehr verhindern konnte. Die Aufsichtsratsspitze mit Björn Borgerding (44), der seit Amtsantritt im Januar 2020 von der Bundesliga bis runter in die 3. Liga abschmierte, wird inzwischen von vielen der rund 38.000 Mitglieder extrem kritisch gesehen.

Viele fordern eine außerordentliche Mitgliederversammlung. 60 Prozent der Mitarbeiter verlieren ihren Job. 67 Menschen, oft Jahrzehnte im Klub, müssen gehen. Die Stimmung am Boden. In diesem Szenario wird Arabi vorgestellt und muss versuchen, Aufbruchstimmung zu verbreiten. Zu Arminia-Zeiten hat er mal verkündet: „Ich arbeite gerne mit den Leuten, mit den Gremien zusammen.

“ Und das kann in Düsseldorf schnell ganz schwer werden. Sein Vorgänger Sven Mislintat (53) hat es gerade erleben müssen. Der Manager und der Klub trennten sich nach nur fünf Monaten wieder. Jetzt muss der neue Manager erklären, wie er den Klub sportlich wieder hochbringen will. Nach dem letzten Abstieg aus der 3. Liga





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