Israels Regierungschef Netanjahu sieht seine Felle davonschwimmen und bietet seinem Rivalen Eisenkot die abwechselnde Regierungsführung an. Kurz darauf räumt der Vorsitzende einer arabischen Partei ein wichtiges Hindernis für eine Regierungsbildung gegen Netanjahu aus dem Weg.

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Der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei in Israel, Mansur Abbas, hat die islamistische Hamas öffentlich als Terrorgruppe eingestuft - und damit ein Hindernis für den Eintritt in eine neue Regierung aus dem Weg geräumt. Zuvor hatte der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Militärchef und Abgeordnete Gadi Eisenkot es zur Voraussetzung für alle Koalitionspartner gemacht, dass diese die im Gazastreifen herrschende Hamas eindeutig als Terrororganisation benennen. Nun äußerte sich Abbas entsprechend in einem Interview mit dem israelischen Sender Kan.

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Eisenkot, Vorsitzender der Mitte-Partei Jaschar, hatte kürzlich gesagt, wer vier Grundprinzipien akzeptiere, könne seiner Regierung beitreten. Dazu zähle die Einstufung der Hamas als Terrororganisation und die Verpflichtung, ihre Herrschaft im Gazastreifen zu zerschlagen. Israel müsse zudem ein jüdischer und demokratischer Staat sein, die Werte der Unabhängigkeitserklärung achten und eine allgemeine Dienstpflicht für alle Bürger - auch die arabische Minderheit - einführen. Diese soll durch Militärdienst oder alternativ durch zivilen Dienst erfüllt werden können.