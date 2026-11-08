Aramco-Gebäude in Riad Ziel von Huthi-Angriffen

Huthi-Miliz greift Finanzdistrikt in Riad an. Saudi-Arabien meldet versuchten Angriff auf Aramco-Turm. Eskalation im Jemen-Konflikt mit Ballistischen Raketen und Drohnen.

Zu den frühen Morgenstunden des Sonntags hat eine neue Eskalationsstufe im Nahostkonflikt das Finanzviertel der saudiarabischen Hauptstadt Riad erschüttert. Augenzeugen berichteten, dass ein markanter Wolkenkratzer im Besitz des staatlichen Ölkonzerns Aramco direkt von einem Geschoss getroffen wurde. Das saudiarabische Energieministerium bestätigte die Vorkommnisse am selben Tag offiziell und bezeichnete den Vorfall klar als einen versuchten Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes. Die Explosion oder der Aufschlag verursachten sichtbare Spuren an der Fassade des Hochhauses.

Schäden am Aramco-Hochhaus bestätigt

Die detaillierten Angaben der vor Ort anwesenden Zeugen wurden zunächst von der Nachrichtenagentur AFP nicht unabhängig verifiziert. Das saudiarabische Innenministerium hatte die Bevölkerung des Landes in der Vergangenheit bereits mehrfach gewarnt, dass die Veröffentlichung von Fotos oder Videos tatsächlicher Schäden strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Trotz dieser Warnlage gelangten Bilder in den Umlauf, die herabfallende Granatsplitter und kleinere Beschädigungen am Gebäude zeigten. Ein Archivbild vom 3. März 2025 zeigt den Aramco-Turm im King Abdullah Financial District, einem Symbol für die wirtschaftliche Modernisierung des Königreichs.

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Huthis räumen vier Militäreinsätze ein

Die Rebellenmiliz der Huthis hat sich am Sonntag ausdrücklich zu vier groß angelegten Militäreinsätzen bekannt. Diese Operationen wurden laut einer Erklärung der Miliz unter Mitwirkung mehrerer ballistischer Raketen, Marschflugkörper und Drohnen durchgeführt. Die Angriffe hätten spezifisch den internationalen Flughafen von Riad sowie weitere strategische Ziele im Umkreis der Hauptstadt ins Visier genommen. Die Huthis behaupteten in ihrer Mitteilung, die Ziele erreicht und den Zielen erhebliche Schäden zugefügt zu haben.

Luftraumverteidigung fängt Raketen ab

Gegenüber den Angaben der Rebellen stand die Position der pro-saudi-arabischen Militärkoalition. Der Sprecher der Koalition, Turki al-Maliki, erklärte in Onlinediensten, dass die saudische Luftabwehr zwei der abgefeuerten ballistischen Raketen erfolgreich abgefangen und zerstört habe. Dennoch blieb der Treffer am Aramco-Gebäude im Finanzviertel nicht aus, was die Lücken in der Schutzschicht der Hauptstadt verdeutlicht. Die Huthis nutzten die Gelegenheit, um ihre militärische Reichweite und Fähigkeit zur Umgehung der Abwehrsysteme unter Beweis zu stellen.

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Eskalation seit Beginn des Iran-Krieges

Dieser Vorfall ist Teil einer sich verschärfenden Konfliktlinie, die seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar 2025 anhält. Seit diesem Zeitpunkt unterstützen die von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition und ihre Verbündeten die jemenitischen Regierungstruppen im direkten Kampf gegen die Huthis. Der Konflikt hat sich räumlich und quantitativ ausgeweitet, wobei das Finanzviertel als Vorzeigeprojekt für den wirtschaftlichen Aufbruch des Landes nun zum Ziel feindlicher Akteure wurde, die zuvor bereits mehrfach Einrichtungen des Ölkonzerns angegriffen hatten.

Historische Anschläge und heutige Lage

Die Bedrohungslage für Riad hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Bei einem schweren Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad am 10. Oktober wurden 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. Dieser Vorfall markierte einen Tiefpunkt in der Sicherheit der Hauptstadt. Die Huthis, die vom Iran unterstützt werden, haben ihre Taktik angepasst und zielen nun auf hochsichtige Symbole der saudischen Wirtschaft ab. Das Hochhausgebiet beherbergt neben Büros von heimischen und internationalen Unternehmen auch Luxusgeschäfte und Wohnhäuser.

Wirtschaftliche und politische Folgen

Der Angriff auf das Aramco-Gebäude hat direkte Implikationen für die internationale Wahrnehmung Saudi-Arabiens als stabiler Wirtschaftsstandort. Der King Abdullah Financial District gilt als Kernstück der Vision 2030, die das Königreich von der Ölabhängigkeit wegbringen soll. Die wiederholten Angriffe durch Drohnen und Raketen gefährden die Ankerinvestitionen ausländischer Partner. Die saudische Regierung steht nun vor der Herausforderung, die Sicherheitsarchitektur der Hauptstadt zu verbessern, während sie gleichzeitig ihre militärische Präsenz im Jemen aufrechterhält. Die Situation bleibt angespannt, da die Huthis weitere Operationen ankündigen.