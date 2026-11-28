Die Nacht durchgefeiert und um sieben schon wieder los: Vanessa Nwattu zeigt sich vor ihrem Arbeitstrip überraschend fit.

geht es nach einer ausgelassenen Partynacht direkt wieder an die Arbeit. Obwohl sie gerade einmal drei Stunden geschlafen hat, steht die Realitydarstellerin heute schon früh mit gepacktem Koffer bereit.

Um 7:00 Uhr macht sie sich auf den Weg nach Berlin. Einen Einblick in ihren morgendlichen Aufbruch gibt. Kurz vor acht Uhr teilt sie ein Video, in dem sie sich zusammen mit einer weiteren Person im Aufzugspiegel filmt. Warum sie trotz der kurzen Nacht bereits wieder unterwegs ist, erklärt die Influencerin mit einem vertrauten Spruch:Ihre Begleitung knüpft im Clip unmittelbar daran an:lässt sich den Schlafmangel während der kurzen Aufnahme allerdings kaum anmerken.

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Sie wirkt entspannt und scheint die Situation mit Humor zu nehmen. Zum Ende des Videos hält sie lächelnd den Daumen nach oben. Was sie beruflich in die Hauptstadt führt, behält die Realitydarstellerin, die aktuell bei, zunächst für sich. Weder zu ihrem anstehenden Termin noch zu ihrer Begleitung nennt sie nähere Einzelheiten.