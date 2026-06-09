Arbeitgeber warnen vor zu hohen Rentenbezügen

Deutschlands Arbeitgeber schlagen Alarm: Unsere gesetzliche Altersversorgung wird zu teuer! Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger (62) fordert vor den Beratungen im Koalitionsausschuss jetzt eine Renten-Bremse!

Deutschlands Arbeitgeber warnen vor zu hohen Renten bezügen. Arbeitgeber präsident Rainer Dulger fordert eine Renten -Bremse, um die steigenden Renten zu bremsen. Die Bezüge der Rentner sollen in diesem und im kommenden Jahr mit jeweils über 4 Prozent deutlich stärker steigen als Löhne und Preise.

Die Wirtschaftsverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH fordern ein gemeinsames Verständnis über das Zielbild und politische Prioritäten sowie Klarheit über den zeitlichen Fahrplan für die anstehenden Reformvorhaben. Die Gewerkschaften zeigen sich jedoch wenig gesprächsbereit und lehnen Vorhaben wie Änderungen des Arbeitszeitgesetzes kategorisch ab





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