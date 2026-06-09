Arbeitsausbeutung bei erfolgreichem Horrorfilm: Artdirektorin spricht von Hungerlohn

Der erfolgreiche Horrorfilm 'Obsession - Du sollst mich lieben' wird nun vom Vorwurf der Arbeitsausbeutung überschattet. Artdirektorin Sally Choi spricht von Hungerlohn und enthüllt auf Instagram, dass sie als Artdirektorin nur 300 US-Dollar am Tag verdient hat, obwohl der Film voraussichtlich 250 Millionen US-Dollar einspielen wird.

Der erfolgreiche Horrorfilm 'Obsession - Du sollst mich lieben' wird nun vom Vorwurf der Arbeitsausbeutung überschattet. Artdirektorin Sally Choi spricht von Hungerlohn . Der Film, der das Spielfilmdebüt des YouTubers Curry Barker ist, hat Woche für Woche den Umsatz gesteigert und steht nun bei weltweit rund 180 Millionen US-Dollar.

In Deutschland startet der Film am... Doch nun wird Barker mit einem schweren Vorwurf konfrontiert: Arbeitsausbeutung. Choi enthüllte auf Instagram, dass sie als Artdirektorin nur 300 US-Dollar am Tag verdient hat, obwohl der Film voraussichtlich 250 Millionen US-Dollar einspielen wird. Sie habe damals gewusst, wie das übliche Honorar sei, und dennoch zugesagt, da sie von Scheck zu Scheck gelebt habe.

Einige im Team seien sogar unbezahlt geblieben und hätten lediglich die Fahrtkosten erstattet bekommen. Das Honorar wurde angeblich auch nicht fristgemäß ausgezahlt. Choi sagt, sie habe als 'Mädchen für alles' gearbeitet und das habe sich auch körperlich auf sie ausgewirkt. Sie hofft, dass sie mit ihrem öffentlichen Statement dieses Kapitel abschließen kann.

Es ist jedoch zu erwähnen, dass 'Obsession' als Independent-Produktion realisiert wurde und sich die Verantwortlichen nicht an die Vorgaben der Film-Gewerkschaften halten mussten. Erfahrene Filmschaffende in ihrer Position würden bis zu 1.200 US-Dollar am Tag verdienen. Wäre der Film unter Gewerkschaftsbedingungen entstanden, hätte sie mindestens 700 US-Dollar am Tag erhalten





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