Arbeitsgericht Berlin: Keine Einigung im Streit zwischen Hertha BSC und Zeugwart

Der fristlos gekündigte Zeugwart Hendrik Herzog und Hertha BSC konnten sich vor dem Berliner Arbeitsgericht nicht einigen. Ein neuer Termin wurde für Januar 2027 anberaumt.

Der Gütetermin vor dem Berliner Arbeitsgericht in Saal 222 endete ohne Einigung. Der Kläger Hendrik Herzog (57), ehemaliger Zeugwart von Hertha BSC, war krankgeschrieben und nicht erschienen.

Unter dem Aktenzeichen 37 Ca 6433/26 sollte über die fristlose Kündigung verhandelt werden, die der Verein nach einem Vorfall mit einem Klubfahrzeug ausgesprochen hatte. Der Vorfall ereignete sich im März nach dem Heimspiel gegen den VfL Bochum. Hertha wirft Herzog vor, nach dem Zwischenfall nicht korrekt gehandelt zu haben. Herthas Anwalt Johan-Michel Menke betonte, es handle sich nicht um eine Lappalie.

Hertha-Prokurist Marcus Becker erklärte, es gehe um die Frage des Vertrauens, der Verantwortlichkeit und der Zuverlässigkeit. Der Zeugwart habe eine Vorbildfunktion gehabt, daher sei das Vertrauen zerstört. Der Verein legte ein Angebot zur gütlichen Trennung vor: Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30. Juni unter Verzicht auf die fristlose Kündigung.

Herzog hingegen fordert die reguläre Kündigungsfrist bis zum 31. Oktober plus eine Abfindung. Insgesamt geht es um eine mittlere fünfstellige Summe. Richter Alexander Stöhr ordnete einen Kammertermin für den 6.

Januar 2027 um 11.15 Uhr an. Beide Seiten haben bis dahin die Möglichkeit, sich außergerichtlich zu einigen. Der Hintergrund des Falls zeigt die hohen Anforderungen an leitende Angestellte im Profifußball. Herzog war jahrelang als Zeugwart für die Ausrüstung der Spieler verantwortlich, eine Position, die ein hohes Vertrauensverhältnis voraussetzt.

Nach dem Vorfall mit dem Klubfahrzeug sah der Verein diese Vertrauensbasis als zerstört an. Rechtsanwalt Menke argumentierte vor Gericht, dass das Verhalten von Herzog eine schwerwiegende Pflichtverletzung darstelle, die eine fristlose Kündigung rechtfertige. Marcus Becker ergänzte, dass gerade die Vorbildfunktion von Herzog als leitender Mitarbeiter des Vereins eine besondere Sorgfaltspflicht begründe. Der Vorfall, der nicht näher beschrieben wurde, habe gezeigt, dass Herzog dieser Verantwortung nicht gerecht geworden sei.

Der Verein wolle mit der fristlosen Kündigung ein klares Signal setzen, dass solche Verstöße nicht toleriert würden. Herzog hingegen bestreitet die Vorwürfe und hält die Kündigung für unverhältnismäßig. Sein Anwalt wird voraussichtlich auf die lange Betriebszugehörigkeit und die bisher tadellose Arbeit verweisen, um eine mildere Lösung zu erreichen. Der Ausblick auf den Kammertermin im Januar 2027 zeigt, dass sich der Rechtsstreit noch über Jahre hinziehen könnte.

Sollte es nicht zu einer außergerichtlichen Einigung kommen, wird das Gericht eine umfassende Beweisaufnahme durchführen müssen. Experten schätzen, dass die Erfolgsaussichten für Herzog begrenzt sind, da Arbeitgeber bei Vertrauensverlust häufig im Recht sind.

Allerdings könnte die lange Betriebszugehörigkeit von fast zwei Jahrzehnten eine Rolle spielen. Der Fall hat auch über den Einzelfall hinaus Bedeutung: Er zeigt, wie wichtig klare Regeln und ein professionelles Verhalten für Mitarbeiter in Fußballvereinen sind. Viele Vereine beobachten das Verfahren genau, da ähnliche Konflikte immer wieder auftreten. Hertha BSC selbst steht vor der Herausforderung, das Vertrauen in die eigenen Strukturen zu wahren.

Der Ausgang des Verfahrens könnte daher weitreichende Folgen für die Personalpolitik des Vereins haben. Bis zum 6. Januar 2027 bleibt beiden Parteien Zeit, eine gütliche Lösung zu finden. Sollte dies nicht gelingen, wird der Rechtsstreit in die nächste Runde gehen





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