Arbeitsgericht Berlin: Musikschulleiterin Finger darf an Berufsverbänden teilnehmen

Das Land Berlin muss Musikschulleiterin Finger die Teilnahme an wichtigen Gremien wie der AG-MSL und der Senatsverwaltung ermöglichen. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Das Arbeitsgericht Berlin hat dem Land Berlin und dem zuständigen Bezirksamt untersagt, die berufliche Teilhabe der Musikschulleiterin Finger an überbezirklichen Gremien weiter einzuschränken. Mit einer aktuellen einstweiligen Verfügung hat die Kammer nun erneut in die Auseinandersetzung eingegriffen, nachdem das Bezirksamt versuchte, ihre Beteiligung an wesentlichen Treffen und Kommunikationswegen zu behindern.

Gesteuerte Teilhabe an Gremien und E-Mails

Die Rechtsprechung zwingt das Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt, der Klägerin diverse Teilnahmen an berufsrelevanten Versammlungen explizit zu gestatten. Dazu gehört die Teilnahme an den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Berliner Musikschulleitungen (AG-MSL). Zudem ist das Bezirksamt verpflichtet, Finger in dessen E-Mail-Verteiler aufzunehmen und dem Sprecherteam der AG-MSL mitzuteilen, dass ihre Teilnahme dienstlich erlaubt ist. Auch Treffen der Berliner Musikschulleitungen mit der Senatsverwaltung für Kultur sowie dem Servicezentrum Musikschulen (szm) müssen ihr ermöglicht werden. Einladungen, Tagesordnungen und entsprechende Unterlagen sind ihr unverzüglich zuzusenden, und die Senatsverwaltung ist ebenfalls über diese Gestattung zu informieren.

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Verbot von Hemmnissen im Arbeitsalltag

Neben der Teilnahmeberechtigung hat das Gericht konkrete Arbeitsschritte definiert, die vom Bezirksamt nicht erschwert werden dürfen. Schriftliche Mitteilungen an Adressaten außerhalb des Bezirksamts dürfen nicht mehr von einer vorherigen Freigabe der Amtsleitung abhängig gemacht werden. Diese Bestimmung korrigiert eine Dienstanweisung vom 29. Dezember 2025, die dies vorsah. Auch der Ausschluss von fachlichen Sitzungen und Besprechungen ist nur noch zulässig, wenn nicht zwei Arbeitstage vorher ein schriftlicher Antrag gestellt und genehmigt wurde. Dies gilt sowohl für physische Treffen als auch für digitale Termine, wie sie per Dienstanweisung vom 6. August 2026 geregelt sein könnten.

Sanktionen bei Verstößen gegen die Verfügung

Um die Einhaltung der getroffenen Anordnungen sicherzustellen, hat das Gericht dem Land beziehungsweise dem Bezirk hohe Druckmittel in die Hand gegeben. Für jeden einzelnen Fall einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungspflichten wird ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro angedroht. Diese Summe stellt eine strikte Obergrenze dar, wobei die tatsächliche Höhe von der Schwere des jeweiligen Verstoßes abhängt. Jeder einzelne Verstoß kann separat sanktioniert werden. Wichtig ist, dass das Geld direkt an die Staatskasse fließt und nicht an Finger, da es sich um ein hoheitliches Zwangsmittel zur Sicherung der Verfügung handelt.

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Rechtlicher Hintergrund und berufliche Rolle

Diese Maßnahme knüpft an ein Urteil des Arbeitsgerichts vom 15. Juli 2026 an, mit dem das Land verurteilt wurde, Finger bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren als Leiterin der Musikschule weiterzubeschäftigen. Dieses Urteil ist bereits rechtskräftig. Das Bezirksamt versuchte daraufhin, Finger die überbezirkliche Vertretung zu entziehen, was diese als Eingriff in den Anspruch auf vertragsgemäße Beschäftigung ansah. Im Juli 2026 hatte die Klägerin der AG-MSL und der Senatsverwaltung per E-Mail am 4. August 2026 mitgeteilt, dass künftig entweder sie oder ihre ständige Vertretung an den Sitzungen teilnehmen würden, sie selbst jedoch nicht vorgesehen sei.

Weiterer Prozess und Hauptsacheverfahren

Die einstweilige Verfügung gilt vorläufig bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Diese finale gerichtliche Klärung ist für den 13. Oktober 2027 angesetzt. Bis zu diesem Datum gilt das aktuelle Urteil des Gerichts als bindend für die Dienstverwaltung. Der Konflikt zeigt dabei deutlich auf, dass der Entzug der überbezirklichen Vertretung als Bestandteil des Berufsbilds einer Musikschulleitung gewertet wird und daher nicht willkürlich durch interne Dienstanweisungen umgangen werden darf.