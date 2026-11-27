Die deutsche Arbeitslosigkeit sank im November leicht, doch saisonbereinigt stieg sie. Mit 2,9 Millionen Arbeitslosen bleibt der Markt angespannt.

Die Bundesagentur für BA meldet für November einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland, doch die Gesamtlage auf dem Arbeitsmarkt bleibt weiterhin angespannt. Insgesamt waren im ablaufenden Monat 2.936.000 Menschen ohne Job, was einem Minus von 19.000 im Vergleich zum Vormonat Oktober entspricht. Dieser Rückgang fällt für diese Jahreszeit jedoch schwächer aus als üblich. Rechnet man die jahreszeitlichen Schwankungen heraus, ist die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt sogar um 9000 Menschen gestiegen. Verglichen mit November 2025 sind sogar 51.000 Menschen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Sie liegt damit aber weiterhin 0,1 Punkte über dem Vorjahreswert.

Saisonbereinigte Zahlen zeigen Wachstum

Die Bundesagentur für Arbeit stellt heraus, dass die saisonbereinigte Entwicklung anders verläuft als die roh erfassten Zahlen. Während die nominelle Zahl sank, zeigt der bereinigte Trend eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, saisonale Effekte bei der Analyse des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2025 ist die Zahl der Arbeitslosen um 51.000 gestiegen. Die Quote von 6,2 Prozent markiert einen leichten Rückgang im Monatsvergleich, bleibt aber über dem Niveau des Vorjahres. Diese Diskrepanz zwischen rohen und bereinigten Zahlen ist ein wichtiges Signal für die wirtschaftliche Lage.

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Stellenindex bleibt unverändert hoch

Auch die Suche nach neuen Mitarbeitern kommt kaum in Schwung. Im November waren bei der BA 646.000 offene Stellen gemeldet. Das sind 8000 weniger als noch im Oktober. Gegenüber dem Vorjahr waren es immerhin 23.000 mehr. Der BA-Stellenindex, der die Nachfrage nach Arbeitskräften misst, blieb unverändert bei 102 Punkten. Dieser Indexwert signalisiert weiterhin eine hohe Nachfrage nach Fachkräften, die jedoch kaum durch die Schaffung neuer Stellen gesteigert wird. Die Stabilität des Index deutet darauf hin, dass Unternehmen weiterhin auf die bestehende Arbeitskraft zurückgreifen, anstatt massiv neues Personal einzustellen.

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Weiterbildungen und Grundsicherung

In Weiterbildungen oder anderen Arbeitsmarktprogrammen, die deshalb vorübergehend nicht als arbeitslos gelten. Insgesamt waren es im November 3.584.000 Menschen - 28.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. Weiterhin beziehen mehr als eine Million Menschen Arbeitslosengeld. Im November waren es nach BA-Hochrechnung 1.068.000, was 84.000 mehr als vor einem Jahr ist. Die Leistung wird aus der Arbeitslosenversicherung finanziert. Anspruch hat in der Regel, wer seinen Job verloren hat. Anders bei der steuerfinanzierten Grundsicherung, auch Stütze genannt. Im November waren 3.646.000 erwerbsfähige Menschen darauf angewiesen, was 162.000 weniger als vor einem Jahr ist. Insgesamt bezogen damit 6,7 Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter Stütze.