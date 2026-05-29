Arbeitslosigkeit sinkt im Norden - aber Frühjahrsbelebung bleibt aus

Die Zahl der Arbeitslosen in Norddeutschland ist im Mai gegenüber dem Vormonat gesunken. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. In Niedersachsen sank die Zahl der Arbeitslosen um 1,9 Prozent auf 271.864 Menschen.

Die Arbeitslosenquote in Norddeutschland ist im Mai gegenüber dem Vormonat gesunken. Laut der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai um 58.000 auf 2,95 Millionen.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. In Niedersachsen sank die Zahl der Arbeitslosen um 1,9 Prozent auf 271.864 Menschen. Die Arbeitslosenquote betrug 6 Prozent, der gleiche Wert wie vor einem Jahr. Die Agentur verwies darauf, dass die Lage im verarbeitenden Gewerbe schwierig ist.

Im Dienstleistungsbereich werden qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein sank im Mai um 2.100 auf 94.300 Menschen. Die Arbeitslosenquote fiel damit um 0,1 Punkte auf 5,8 Prozent und liegt nun auf dem Vorjahresniveau. In Mecklenburg-Vorpommern ging die Arbeitslosenquote im Mai um 0,3 Punkte auf 7,7 Prozent zurück.

Die Zahl der Arbeitslosen sank um gut 2.200 auf rund 63.000 Menschen. Vor einem Jahr gab es rund 800 Arbeitslose mehr, die Quote lag bei 7,8 Prozent. In Hamburg ist die Arbeitslosenquote im laufenden Monat um 0,2 Punkte auf 8,3 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Mai um 1.300 auf 94.531 gesunken.

Die wirtschaftliche Lage sei anhaltend angespannt, was in Hamburg über Jahre zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt habe





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