Die Konjunktur lahmt, viele Firmen sparen beim Personal. Menschen mit Behinderung bekommen das besonders stark zu spüren, wie eine Untersuchung zeigt.

Die Konjunktur lahmt, viele Firmen sparen beim Personal. Menschen mit Behinderung bekommen das besonders stark zu spüren, wie eine Untersuchung zeigt. Bonn/Hannover - Die Zahl Arbeitsloser mit einer Behinderung hat in Niedersachsen einen Höchstwert erreicht.

Das geht aus dem Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes hervor. Grund ist demnach nicht zuletzt die schwache Konjunktur. Die Zahl der behinderten Menschen ohne Arbeit stieg demnach 2025 um etwa fünf Prozent auf 14.884 - der höchste Wert seit dem Start des Barometers 2013. Das entsprach einer leicht gestiegenen Arbeitslosenquote von 10,8 Prozent im Jahresdurchschnitt.

Advertisement

Advertisement

Für das zu Ende gehende Jahr deute sich eine erneute Steigerung an. Die Daten für die Studie basieren vor allem auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Sorge macht der Aktion Mensch dabei die "Entlassungsbereitschaft der niedersächsischen Unternehmen, die sich im vergangenen Jahr erheblich verschärfte", wie es heißt. Arbeitgeber würden in wirtschaftlich unbeständigen Zeiten, den Rotstift vermehrt bei der Inklusion ansetzen.