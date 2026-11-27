Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November leicht gesunken. Das folgt zwar den Gesetzmäßigkeiten der Herbstkonjunktur. Doch der Vergleich zum Vorjahr zeigt, wie es wirklich steht.

ist im November saisonbedingt um 19.000 auf 2,936 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote gab zum Vormonat Oktober um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent nach. Der Jahresvergleich hingegen lässt die Krise erkennen: Im November 2025 lag die Zahl der Arbeitslosen noch um 51.000 niedriger, wie aus den Zahlen »Die leichte konjunkturelle Erholung führt auch im November nicht zu einer Belebung des Arbeitsmarkt s«, sagte Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen bei der Bundesagentur für Arbeit.

»Vielmehr setzen sich die Trends der vergangenen Monate fort«, sagte Terzenbach. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Arbeitslosen im November im Vergleich zum Vormonat noch um 26.000 zurückgegangen. Der leichte Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen ist auf die noch wirksame Herbstbelebung zurückzuführen. Nach der Sommerpause und vor dem Weihnachtsgeschäft wird üblicherweise mehr Personal gesucht.

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Die Bundesagentur griff bei ihrer November-Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. des Monats zur Verfügung stand. Von saisonalen Effekten abgesehen bleibe die Nachfrage aus der Wirtschaft nach Arbeitskräften aber weiterhin schwach. Im November waren bei den Arbeitsagenturen 646.000 offene Stellen gemeldet, 23.000 mehr als vor einem Jahr.1,068 Millionen Menschen erhielten im November Arbeitslosengeld. Das sind 84.000 mehr als vor einem Jahr.