Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt ist im November leicht gesunken, doch die Wirtschaftslage bleibt angespannt. Trotz einer leichten Senkung der Quote auf 7,8 Prozent ist der Vergleich zum Vorjahr negativ, da weniger Stellen gemeldet wurden und die Herbstbelebung schwach ausfiel. Besonders Fachkräfte werden nachgefragt, während Ältere und Geringqualifizierte Probleme haben.

Der Rückgang fällt gering aus. Vorjahresvergleich und Stellenmeldungen zeigen, warum die Lage am Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt angespannt bleibt. Halle - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt ist im November erneut leicht gesunken. 86.845 Menschen waren arbeitslos gemeldet - 90 weniger als im Oktober, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozent auf 7,8 Prozent. Im Vergleich zum November 2025 waren 1.016 Menschen mehr arbeitslos. Die Quote lag vor einem Jahr bei 7,7 Prozent. Im November 2024 hatte sie 7,5 Prozent betragen.

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"Der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt ist nur von einer geringen Dynamik geprägt", sagte Markus Behrens, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen. Die übliche Herbstbelebung sei wegen der angespannten Wirtschaftslage schwach ausgefallen. Steigende Energie- und Produktionskosten sowie angekündigter Stellenabbau belasteten den Arbeitsmarkt. Wegen zurückhaltender Neueinstellungen konkurrierten mehr Bewerber um weniger offene Stellen, wodurch Ältere und Geringqualifizierte oft nicht zum Zuge kämen.