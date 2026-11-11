Arbeitsminister Schweitzer legt Reformentwurf ohne Attestpflicht vor

Der neue Gesetzesentwurf des Arbeitsministers verzichtet auf die im Juli vereinbarte Attestpflicht und kündigt mehrere Änderungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber an.

Am 10. November meldet der Arbeitsminister Alexander Schweitzer einen 33‑seitigen Reformentwurf vor. Trotz der Koalitionsvereinbarung aus Juli fehlt die bislang besprochene Attestpflicht ab erstem Krankheitstag im neuen Vorschlag.

Entwurf konzentriert sich auf Befristungen und Telefon‑Krankschreibung

Die Entwurfsfassung betont, dass Mitarbeiter künftig bis zu vier Jahre ohne besonderen Grund befristet beschäftigt werden können. Die bisher geforderte Unterschrift bei befristeten Verträgen soll auf eine E‑Mail umgestellt werden. Weiterhin wird auf die Abschaffung der Telefon‑Krankschreibung gesetzt, obwohl dies im Koalitionsvertrag verankert war.

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Lockerungen im Kündigungsschutz werden verschoben

Die geplante Lockerung des Kündigungsschutzes für Gutverdiener soll erst ab April 2028 wirksam werden. Bemerkenswert ist die Übergangsfrist von 15 Monaten, die dem ursprünglichen Ziel entgegensteht, den Schutz ab 1. Januar 2027 zu erweitern. Bei einer Jahresgrenze von 177.450 Euro im Jahr 2026 könnten Arbeitgeber künftig einfacher eine Kündigung mit Abfindung durchsetzen.

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Fehlende Koalitionsvereinbarungen und neue Regelungen

Der im Juli zugesagte Steuervorteil bei schnellen Abfindungen fehlt im Entwurf. Ebenso gibt es keine konkreten Vorschriften für die schnellere Einführung neuer Software, Updates und technischer Anlagen. Stattdessen werden neue Regelungen für Sonntagsarbeit eingeführt. Bäckereien dürfen länger als drei Stunden backen und frische Ware ausliefern. Bibliotheken erhalten die Möglichkeit, sonntags bis zu sechs Stunden Personal einzusetzen, sofern sie zusätzlich Kultur‑ oder Bildungsangebote bereitstellen.