Die Bundesregierung will die Befris­tung von Arbeitsverträgen erleichtern. Arbeitsrechtler halten die Pläne für so weitreichend, dass befristete Anstellungen künftig der neue Normalfall werden könnten.

Arbeitsrecht sexperten der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung warnen vor gravierenden Einschnitten zulasten von Arbeitnehmern durch die Bundesregierung. Durch die geplante Ausweitung möglicher befristeter Arbeitsverhältnisse drohten »schier endlose Kettenbefristungen, die in eine dauerhaft prekäre Beschäftigung münden«, wenn zugleich etwa auch andere Instrumente wie Leiharbeit oder Sachgrundbefristungen eingesetzt würden, kritisieren die Arbeitsrecht ler des Hugo-Sinzheimer-Instituts für Arbeits- und Sozialrecht der Stiftung.

Konkret will die Regierung die mögliche Dauer sachgrundloser Befristungen von zwei auf vier Jahre verlängern. Zudem sollen befristet eingestellte Arbeitnehmer im selben Betrieb ein weiteres Mal ohne Sachgrund befristet angestellt werden können. So würden Befristungen von bis zu acht Jahren rechtlich zulässig, warnten die HSI-Experten. Die Forscher Amélie Sutter-Kipping, Laurens Brandt und Sebastian Majidi halten die vom Kabinett bereits verabschiedete Gesetzesänderung möglicherweise gar für verfassungswidrig.

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»Wird die sachgrundlose Befristung nun im geplanten Umfang freigegeben, besteht kein wirksamer Schutz vor Kettenbefristung mehr«, teilen sie mit. Sie verweisen auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem dieses das Anschlussverbot und die Sicherung der unbefristeten Dauerbeschäftigung als Regel-Beschäftigungsform ausdrücklich für verfassungsrechtlich geschützt erklärt hat. Die Verfassungsrichter hätten argumentiert, die deutschen Sozialsysteme würden über Arbeitnehmer und deren Arbeitseinkommen gesichert, heißt es vonseiten der Forscher. Diese seien deshalb auf langfristige Arbeitsverhältnisse angewiesen.

Sollte es zu der Neuregelung kommen, dürfte es »zu mehr diskontinuierlichen Erwerbsbiografien kommen, was einseitig die Arbeitnehmenden und die Sozialversicherungsträger belastet«. Von den Plänen besonders betroffen davon seien junge Beschäftigte: 2023 waren von den Unter-25-Jährigen fast jede und jeder Zweite befristet eingestellt – gegenüber rund 38 Prozent bei allen Neueinstellungen. Gerade für junge Menschen »würde es noch schwieriger werden, Lebensentscheidungen verlässlich zu planen, mit negativen Folgen für die Familiengründung, Geburtenrate und die eigene Wohnsituation«, schreiben die Forschenden.

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Junge Frauen träfe es möglicherweise noch härter. Arbeitgeber könnten »Frauen, bei denen sie eine Schwangerschaft erwarten, zunächst auf sechs Monate befristet einstellen und dann das Arbeitsverhältnis nur in kleinen Häppchen zu verlängern«. Sollte es zu einer Schwangerschaft kommen, könnten sie das Beschäftigungsverhältnis einfach auslaufen lassen.an den Gesetzesplänen. »Dieses Gesetz gehört gestoppt«, sagte er.

»Was die Bundesregierung hier Flexibilität nennt, ist Angst auf Raten: vier Jahre, sechs Verlängerungen. Und jedes Mal das Zittern, ob es weitergeht. Ein unbefristeter Job darf kein Lottogewinn werden.

« Dem Argument, dass eine befristete Stelle ein erster Schritt zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis sein könne, wiesen die HSI-Forscher zurück. Die Zahlen zu innerbetrieblichen Übernahmen aus befristeter Beschäftigung zeigten, »dass die Befristung weniger eine Brücken- als vielmehr eine Drehtürfunktion einnimmt«. In mehr als der Hälfte der Fälle werde eine befristete Anstellung auch nur befristet oder gar nicht fortgesetzt. Zugleich habe die Zahl befristeter Jobs in den vergangenen Jahren zugenommen auf 2,6 Millionen im Jahr 2024.

Laut der EU-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse sind »unbefristete Verträge die übliche Form des Beschäftigungsverhältnisses«. Befristungen bedürfen in Deutschland deshalb einem Sachgrund, etwa eine Elternzeitvertretung. Ohne Sachgrund sind Höchstdauer und begrenzte Verlängerungszahl mit Anschlussverbot bislang streng reglementiert. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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