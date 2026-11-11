Arbeitsrechtsreform: Merz-Regierung lockert Kündigungs- und Sonntagsregeln

Die Bundesregierung plant unter Kanzler Friedrich Merz tiefgreifende Änderungen im Arbeitsrecht. Die Reform zielt auf mehr Flexibilität bei Befristungen, längere Sonntagsarbeit in Bäckereien und angepassten Kündigungsschutz für Hochverdiener ab 2027.

Die deutsche Bundesregierung hat einen umfassenden Entwurf zur Reform des Arbeitsrechts vorgelegt, der tiefgreifende Veränderungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereithält. Der 32-seitige Text, der zunächst von der Süddeutschen Zeitung berichtet wurde, liegt nun der Deutschen Presse-Agentur vor und soll die wirtschaftliche Dynamik stärken. Ziel ist es, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern und Unternehmen flexibler auf Krisen reagieren zu lassen.

Lockereiung der Sonntagsarbeit in Bäckereien

Bäckereien und Konditoreien dürfen künftig an Sonn- und Feiertagen länger arbeiten, wenn es um die Herstellung und Auslieferung von Waren geht, die am selben Tag verkauft werden müssen. Öffentliche Bibliotheken erhalten ebenfalls das Recht, Personal an diesen Tagen bis zu sechs Stunden einzusetzen. Diese Anpassungen sollen den Betrieben helfen, Engpässe zu bewältigen und die Kundenbedürfnisse besser abzudecken.

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Flexible Befristungen bis zum Jahr 2030

Ein zentrales Element der neuen Gesetze ist die Erlaubnis von Job-Befristungen ohne sachlichen Grund für Einstellungen bis zum 31. Dezember 2030. Innerhalb dieser vierjährigen Gesamtdauer sind höchstens sechsmalige Verlängerungen zulässig. Zudem sollen Ausnahmen vom bestehenden Verbot von Kettenbefristungen möglich sein, was typischerweise Berufseinsteigern zugutekommen wird.

Anpassung des Kündigungsschutzes für Hochverdiener

Der Kündigungsschutz wird für Beschäftigte mit einem Jahreseinkommen von knapp 180.000 Euro eingeschränkt. Diese Gruppe wird leitenden Angestellten gleichgestellt, was bedeutet, dass bei einer Kündigung eine Abfindung ohne Angabe von Gründen ausreicht. Experten schätzen, dass diese Regelung nur rund 0,27 Prozent aller Beschäftigten betrifft und somit nicht die breite Masse der Arbeitnehmerschaft berührt.

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Mitbestimmung in Europäischen Aktiengesellschaften

Gleichzeitig soll die Mitbestimmung von Arbeitnehmervertretern in bestimmten Großunternehmen gestärkt werden. Der Entwurf richtet sich gegen die missbräuchliche Nutzung der Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE). Aktuell weisen fünf von sechs großen SEs keine paritätische Mitbestimmung auf, wodurch etwa 480.000 Beschäftigte betroffen sind. Die neue Regelung soll hier Gleichheit herstellen.

Politische Einordnung und weitere Schritte

Diese Maßnahmen setzen die Beschlüsse der Koalitionsspitzen von Union und SPD vom Juli um, die Deutschland aus einer Phase wirtschaftlicher Belastung führen sollen. Der Entwurf wird nun in der Regierung beraten, soll im Dezember im Kabinett und dann im Bundestag beschlossen werden. In Kraft treten die Änderungen voraussichtlich Anfang 2027. Bundeskanzler Friedrich Merz betonte bereits nach dem Spitzentreffen, dass Deutschland wieder flottgekriegt werden soll.